各有各好 綠茶降膽固醇 紅茶護心降壓 1種茶可抗濕疹

有人喜歡咖啡，有些則愛茗茶。茶有很多種類，而發酵程度不同可帶來不同的好處，例如未發酵的綠茶有助降低壞膽固醇及預防失智，發酵紅茶則可保護心臟、降血壓及促進腸道健康，而介乎兩者之間的半發酵茶如烏龍，就能提高脂肪代謝，幫助控制體重，更能改善胰島素敏感度及濕疹！

多種益處 所有茶類都含有兒茶素及黃酮類等有抗氧化作用的多酚類化合物，亦提供咖啡因、茶鹼及茶胺酸，幫助提升注意力和警覺性，兼具有放鬆和抗壓效果。而各類茶飲更有不同的益處： 綠茶：綠茶製作時未經發酵，只以蒸氣或烘焙方式固定茶葉，所以可以保留茶葉中的天然成分，當中的多酚類物質具有強抗氧化性，有助降低壞膽固醇及改善血管功能，而且有助體重管理，以及預防退化。

烏龍茶：烏龍茶是半發酵茶，介於綠茶與紅茶之間，含有豐富的多酚、茶胺酸及咖啡因，有助提高脂肪代謝率，甚至改善身體對胰島素的敏感度，以及紓緩濕疹等皮膚問題。

紅茶：紅茶是全發酵茶，茶葉中的多酚亦在氧化後變成茶黃素和茶紅素，抗氧化功能稍低於綠茶，但茶黃素和茶紅素有助於降血壓、改善膽固醇水平，也可促進腸道健康。