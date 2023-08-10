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健康
2023-08-10 09:30:00

同仁堂小社區展覽 中醫義診兼派面膜

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同仁關愛 走進社區 小社區展覽

北京同仁堂小社區展覽將於青衣長亨商場及長沙灣李鄭屋邨商場舉行。

北京同仁堂為紀念供御藥300周年以及「藥王」孫思邈，將於青衣長亨商場及長沙灣李鄭屋邨商場舉辦「同仁堂藥王節」活動，以小社區展覽形式讓大眾認識同仁堂文化。同場還會舉辦中醫養生講座、中醫師義診服務、免費量血壓、派發同仁堂現金券和MIRAHI面膜，不容錯過！

中醫義診

展覽同時設有中醫義診服務。

認識藥王孫思邈

孫思邈之中醫史上具有影響力的醫藥學家，撰寫了《千金要方》和《千金翼方》兩本著作，有「藥王」之稱。而是次展覽將可觀看到其養生視頻，增加對他的認識。另外當然少不了北京同仁堂的發展歷程，也可取得同仁堂紀念卡並印上其古訓蓋章作為留念。

另一邊廂，展覽設有中醫義診服務，為區內人士強身健體，而中醫講座亦可以增進一下養生知識。最不能錯過的是，只要於現場參與一項活動，並讚好北京同仁堂香港專頁，即可得到價值60港元的同仁堂現金券，以及指定MIRAHI面膜。

派面膜

只要參加一項活動及讚好北京同仁堂香港專頁，便可得到面膜及現金券。

同仁關愛 走進社區 小社區展覽詳情

地點與日期：青衣長亨商場81213日、長沙灣李鄭屋邨商場81920

時間：12:30PM~5:30PM(各項活動時間請參閱現場告示版)

*現場會派發現金券(需到指定的該區北京同仁堂分店使用)及指定同仁堂MIRAHI面膜。

**如欲參加中醫師義診服務，需在指定時間等候派籌及登記，並於指定時間到場，逾時不候。

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