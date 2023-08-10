同仁堂小社區展覽 中醫義診兼派面膜

北京同仁堂為紀念供御藥300周年以及「藥王」孫思邈，將於青衣長亨商場及長沙灣李鄭屋邨商場舉辦「同仁堂藥王節」活動，以小社區展覽形式讓大眾認識同仁堂文化。同場還會舉辦中醫養生講座、中醫師義診服務、免費量血壓、派發同仁堂現金券和MIRAHI面膜，不容錯過！

認識藥王孫思邈

孫思邈之中醫史上具有影響力的醫藥學家，撰寫了《千金要方》和《千金翼方》兩本著作，有「藥王」之稱。而是次展覽將可觀看到其養生視頻，增加對他的認識。另外當然少不了北京同仁堂的發展歷程，也可取得同仁堂紀念卡並印上其古訓蓋章作為留念。

另一邊廂，展覽設有中醫義診服務，為區內人士強身健體，而中醫講座亦可以增進一下養生知識。最不能錯過的是，只要於現場參與一項活動，並讚好北京同仁堂香港專頁，即可得到價值60港元的同仁堂現金券，以及指定MIRAHI面膜。