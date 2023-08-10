同仁堂小社區展覽 中醫義診兼派面膜

北京同仁堂為紀念供御藥300周年以及「藥王」孫思邈，將於青衣長亨商場及長沙灣李鄭屋邨商場舉辦「同仁堂藥王節」活動，以小社區展覽形式讓大眾認識同仁堂文化。同場還會舉辦中醫養生講座、中醫師義診服務、免費量血壓、派發同仁堂現金券和MIRAHI面膜，不容錯過！
認識藥王孫思邈
孫思邈之中醫史上具有影響力的醫藥學家，撰寫了《千金要方》和《千金翼方》兩本著作，有「藥王」之稱。而是次展覽將可觀看到其養生視頻，增加對他的認識。另外當然少不了北京同仁堂的發展歷程，也可取得同仁堂紀念卡並印上其古訓蓋章作為留念。
另一邊廂，展覽設有中醫義診服務，為區內人士強身健體，而中醫講座亦可以增進一下養生知識。最不能錯過的是，只要於現場參與一項活動，並讚好北京同仁堂香港專頁，即可得到價值60港元的同仁堂現金券，以及指定MIRAHI面膜。
同仁關愛 走進社區 小社區展覽詳情
地點與日期：青衣長亨商場8月12至13日、長沙灣李鄭屋邨商場8月19至20日
時間：12:30PM~5:30PM(各項活動時間請參閱現場告示版)
*現場會派發現金券(需到指定的該區北京同仁堂分店使用)及指定同仁堂MIRAHI面膜。
**如欲參加中醫師義診服務，需在指定時間等候派籌及登記，並於指定時間到場，逾時不候。