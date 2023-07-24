同時做運動加認知訓練 更能改善腦退化患者體能和認知功能

隨著人口不斷老化，加上壽命愈長，因為病患及退化而引起的認知障礙亦愈趨普遍。澳洲一項研究發現，運動訓練加上認知訓練的合併練習，更能改善輕度認知功能障礙長者的體能及認知功能，尤其是同步進行訓練，最能減慢甚至預防病患對長者的生活造成影響。
成效相若更省時間
該項由墨爾本大學進行的研究，比較單獨做運動訓練，依序進行認知訓練及運動，以及同步進行認知及運動訓練，對患有輕度認知障礙長者的效用。
結果發現，同步進行訓練對於改善體能和認知功能最為有效，也最符合臨床效益，原因是訓練時間較少。至於依序訓練的效果也不遑多讓，但所需的訓練時間較多。有關研究已於《Ageing Research Reviews》發表。
要及時處理
專家指輕度認知功能障礙未至於直接影響到長輩的日常生活功能，但若不及時處理，失智的情況會逐漸惡化，不但影響生活質素，也會加重家人及社會負擔，而合併訓練模式是近年流行的訓練方法，透過結合運動訓練與認知訓練的訓練方式，幫助改善認知功能障礙長者的健康狀態。
預防認知功能減退
研究人員又發現，即使未有認知功能障礙，長輩進行運動與認知訓練可以促進身體健康和認知功能，故建議長者可以多做有氧及肌力訓練，並進行一些益智的遊戲或參加社區課程，都能預防認知功能減退。