同時做運動加認知訓練 更能改善腦退化患者體能和認知功能

隨著人口不斷老化，加上壽命愈長，因為病患及退化而引起的認知障礙亦愈趨普遍。澳洲一項研究發現，運動訓練加上認知訓練的合併練習，更能改善輕度認知功能障礙長者的體能及認知功能，尤其是同步進行訓練，最能減慢甚至預防病患對長者的生活造成影響。

成效相若更省時間

該項由墨爾本大學進行的研究，比較單獨做運動訓練，依序進行認知訓練及運動，以及同步進行認知及運動訓練，對患有輕度認知障礙長者的效用。

結果發現，同步進行訓練對於改善體能和認知功能最為有效，也最符合臨床效益，原因是訓練時間較少。至於依序訓練的效果也不遑多讓，但所需的訓練時間較多。有關研究已於《Ageing Research Reviews》發表。