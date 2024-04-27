同時間鬥快 下咽癌三期周內即電療半年內康復

去年年初王先生開始感到喉嚨疼痛，原以為是感冒，但半年後吃藥皆未好轉，轉而求診開業耳鼻喉科醫生，其發現王先生除長期喉嚨痛外，聲音也沙啞，建議王先生進一步轉診羅東博愛醫院。切片加上影像檢查，確診為下咽癌第三期。

頭頸癌好發50歲男性 與這些因素有關 羅東博愛醫院耳鼻喉科柯政郁醫生說明，頭頸癌泛指腦部以下、鎖骨以上的頭部五官區及頸部出現的癌症，和齒列的凌亂、牙齒的不潔淨、食煙、喝酒息息相關，普遍好發年齡層為50歲以上男性。30年老煙槍王先生便是一例。

頭頸癌6周內接受術後放射治療 控制效果較佳 頭頸癌接受術後放射治療，盡量在6周內進行，才會達到預期效果，若是超過6周，對於局部控制效果較不佳。因此為頭頸癌病人擬定最佳治療排程，如同與時間賽跑，考驗跨部門醫療團隊的應變處置。 醫護人員在考量王先生的工作處境與需求後，為其安排最有效率的治療程序，原需三個多月的時程，但博愛團隊為王先生於2個月內緊密完成。