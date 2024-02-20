向病魔討回弟弟！2歲童罹罕見腦中風　9歲兄陪玩助康復

英國一位2歲男童「卡特」(Carter)罹患罕見的「兒童腦中風」，幸虧父母發現得早，掌握黃金救援時刻，在接受了完整的治療後，卡特終於從鬼門關被救回。更令人窩心的是，9歲哥哥杭特(Hunter)不僅是第一時間撥打電話向外求救的人，也是陪伴弟弟日常玩樂復健的關鍵角色。

孩子罹缺血性中風 母被告知「做最壞打算」 據《BBC》報道，卡特的父親勞倫斯(Lawrence)和母親艾莉絲(Elise)某日在家中，意外發現卡特的右臉突然下垂。父母起初猜想他可能是過敏，先給予孩子一劑過敏藥。卡特的臉雖然暫時恢復，但隨即又垮下來，父母驚覺事態不對勁。 艾莉絲猜想可能是中風，「我之前從沒聽過學步齡孩童罹患中風，但我知道我們得趕緊帶孩子去醫院。」當艾莉絲要拿電話時，9歲哥哥杭特早已機警主動地撥打號碼給警察了。 卡特被送上救護車奔赴醫院，隨即轉診至南安普敦兒童醫院(SCH)，醫生發現他的左腦動脈發生了缺血性中風，這種情況在2歲的孩子中相當罕見。卡特在兒科重症監護室(PICU)接受治療，且在不得已的情況下，以巴比妥酸鹽昏迷治療以減輕大腦腫脹。 艾莉絲回憶：「那是我們家最艱難的時刻，我們被告知卡特的中風類型很嚴重，可能要做好最壞的打算，但我們仍抱持希望。沒人有把握告訴我們未來會是什麼樣子，以及卡特是否能活下來。」