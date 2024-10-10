吞嚥困難狂瘦7公斤 竟罹「雙癌」！三箭齊發治療保命

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫生吳偉榤指出，下咽癌及食道癌都好發於50至60歲的男性，常見的風險因素包含吸煙、吃檳榔跟酗酒。

50歲李先生因工作壓力大，每天吸煙、喝酒達廿多年，直到察覺吞嚥食物時總會卡住甚至反溢吐出，加上短期暴瘦7公斤，讓他決定就醫，結果醫生先查出下咽處有腫瘤，深入檢查又揪出中段食道惡性腫瘤，原來李先生同時罹患兩種惡性腫瘤，分別是第四期上的下咽癌及第三期的食道癌。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫生吳偉榤指出，下咽癌及食道癌都好發於50至60歲的男性，常見的風險因素包含吸煙、吃檳榔跟酗酒，由於整個口腔、喉嚨、食道都會接觸到同樣致癌物質的刺激誘發，容易造成「區域癌化效應」(Field Cancerization)，因此約有一兩成的病人會同時或接續罹患頭頸部及食道惡性腫瘤，因此多半會建議患者務必接受進一步檢查，這才順利揪出雙癌病灶。

這些都是風險因素

下咽癌及食道癌好發

下咽癌及食道癌好發 50 至 60 歲男性 這些都是風險因素

下咽癌及食道癌好發 50 至 60 歲男性 這些都是風險因素

下咽癌及食道癌好發 50 至 60 歲男性 這些都是風險因素

由於整個口腔、喉嚨、食道都會接觸到同樣致癌物質的刺激誘發，容易造成「區域癌化效應」(Field Cancerization)。

跨團隊擬定三階段治療計劃：化療、電療、手術

為了讓這類多癌症病患能得到較佳的癌症治療，院方安排頭頸癌及食道癌跨團隊溝通，由耳鼻喉科徐俊傑醫生、胸腔外科呂庭聿醫生、消化內科陳政國醫生、血液腫瘤科醫生及放射腫瘤科吳偉榤醫生等人，共同擬定並執行三階段治療計劃。

首先是針對下咽腫瘤及食道腫瘤進行為期兩個月的化學合併放射治療，後續再針對治療反應良好的食道腫瘤，安排食道切除及重建手術，最後再以口服化療藥物鞏固治療效果。