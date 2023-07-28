吸煙不會影響視力？電子煙不會傷害眼睛？錯！這些眼疾風險都會提升

許多人認為吸煙危害只侷限於呼吸道系統，但事實上並非如此，煙害也會影響眼睛、視力健康。台灣國健署表示，吸煙會增加罹患嚴重眼睛疾病的風險，甚至影響視力，而且不只有紙煙，電子煙也會影響眼睛健康。因此民眾千萬別覺得吸煙、使用電子煙造成的影響與眼睛視力無關。

吸煙不只影響肺 白內障、黃斑部病變風險亦提升 若提到吸煙的害處，一般民眾大多會聯想到肺癌、呼吸道疾病等，或是認為吸煙的影響與慢性病、心血管疾病等有關聯。不過國健署指出，吸煙者會比不吸煙者要早5年患上老年性黃斑部病變，會造成難以閱讀、影響駕駛等日常活動。 除了黃斑部病變外，煙草的使用也會增加罹患白內障的風險。國健署表示，白內障會影響視力，一旦發生白內障，恢復視力的唯一方法就是手術、更換混濁的水晶體，因此千萬不可輕忽。