慢性阻塞性肺病是一種無法治愈且會不斷惡化的慢性疾病。呼吸系統科專科醫生王志方指，慢阻肺病的成因主要與吸煙有關，惟大部分患者未有察覺患病，至晚期才確診，提醒如出現咳嗽或呼吸不順，應盡早求醫及做肺功能測試。 慢阻肺病非常普遍，過去被稱為慢性氣管炎及肺氣腫，大部分成因是由吸煙導致，患者肺功能會慢慢衰退，症狀包括咳嗽、氣促、呼吸不順等。雖吸煙為慢阻肺病的主要成因，但有研究指出，大約有兩至三成的患者無吸煙病史，醫生因此未能及時察覺他們患病；其他成因包括二手煙、環境污染、長期吸入廚房油煙等。

檢測首秒氣流量

及整體肺活量 患者求醫時，醫生會先詢問他們的症狀，惟氣促及咳嗽等症狀不一定指向慢阻肺病，患者需接受初步檢查包括肺部X光或電腦掃描，排除其他可能導致咳嗽的情況，例如肺結核及肺部腫瘤等。及後就需要作臨床診斷，亦是確診慢阻肺病最重要的步驟，「肺功能測試可量度患者吹氣的流量，並以首秒氣流量和整體肺活量作評估，為診斷慢阻肺病的黃金標準。」 治療延緩惡化 慢阻肺病的治療以延緩惡化為主，首要改變生活習慣，如患者有吸煙習慣，就要盡早戒除；第二，維持健康生活，包括正常飲食及定時做運動等，王志方提到，「不少患者因出現氣促，害怕外出及做運動，經常待在家，但長期不動反而會令身體狀況轉差，甚至出現肌肉萎縮。」除日常生活外，患者亦可使用藥物減慢衰退，其中氣管舒張劑可減低患者的氣促症狀，能更有信心應付日常生活。

難以察覺 七十多歲女病人本身患有高血壓及膽固醇高，雖出現氣促問題一段時間，但以為只是年紀大導致；其後活動能力開始減弱，走路變慢。直到一次出現呼吸道感染，連如廁都有困難，才以為是心臟問題求醫。王志方指，因患者本身無吸煙習慣，很難察覺她是慢阻肺病，而確診後肺功能約只剩下五至六成。 日常起居其實不需用到太多肺功能，因此當肺功能跌至六至七成，若非劇烈運動或從事體力勞動的工作，很多時都未必會察覺得到。如患者突然出現肺部感染時，呼吸會突然轉差，他們的狀況可能會百上加斤，非常辛苦。王志方建議，慢阻肺病患者應接種流感、新冠肺炎及肺炎球菌的疫苗，避免有任何肺部或呼吸道的感染。