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健康
2023-12-14 17:04:00

吸煙壞處會不會影響視力？電子煙不會傷害眼睛？ 白內障及眼癌風險增

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吸煙

吸煙者會比不吸煙者要早5年患上老年性黃斑部病變，會造成難以閱讀、影響駕駛等日常活動。

許多人認為吸煙危害只侷限於呼吸道系統，但事實上並非如此，煙害也會影響眼睛、視力健康。台灣國健署表示，吸煙會增加罹患嚴重眼睛疾病的風險，甚至影響視力，而且不只有紙煙，電子煙也會影響眼睛健康。因此民眾千萬別覺得吸煙、使用電子煙造成的影響與眼睛視力無關。

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吸煙壞處 肺癌以外 白內障、黃斑病變風險亦提升

若提到吸煙的害處，一般民眾大多會聯想到肺癌、呼吸道疾病等，或是認為吸煙的影響與慢性病、心血管疾病等有關聯。不過國健署指出，吸煙者會比不吸煙者要早5年患上老年性黃斑病變，會造成難以閱讀、影響駕駛等日常活動。

除了黃斑病變外，煙草的使用也會增加罹患白內障的風險。國健署表示，白內障會影響視力，一旦發生白內障，恢復視力的唯一方法就是手術、更換混濁的水晶體，因此千萬不可輕忽。

按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖）

吸電子煙增眼睛疾病風險

此外，不只有吸煙者的眼睛健康受到威脅，周遭的人也會受到影響。國健署提到，與吸煙者同住的人，因二手煙而患上老年性黃斑病變的可能性是其他人的2倍。

而許多人認為紙煙危害較大，電子煙就不會有這些健康問題，但事實上也並非如此。國健署表示，電子煙的風味添加物可能會增加自由基的產生，破壞DNA導致白內障，而且使用電子煙可能會減少流向眼睛的血液，改變視網膜功能並增加罹患眼癌的風險。

白內障

一旦發生白內障，恢復視力的唯一方法就是手術、更換混濁的水晶體，因此千萬不可輕忽。

WHO世界衛生組織也曾表示，應避免使用煙草和電子煙，以保護健康，包括眼睛健康。國健署提醒，吸煙會增加罹患嚴重眼疾和永久性視力喪失的風險，因此民眾應戒煙，並定期進行眼科檢查，有助於改善眼睛健康，並防止視力喪失。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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