吸電子煙會傷牙？研究揭蛀牙風險升 專家：或與煙油含糖、易致口乾有關

英國知名女演員Lily James日前自爆，吸電子煙導致她的牙齒受損，還因為出現蛀牙第一次需要補牙。有些人可能認為電子煙比傳統香煙更安全，但《衛報》報道指出，愈來愈多的科學證據顯示，電子煙對牙齒和口腔健康仍具有潛在風險，包括蛀牙、牙周病和口乾等問題。 相較於傳統香煙，目前電子煙與口腔健康的研究數量較少，且許多研究無法確保電子煙使用者有無同時吸食傳統香煙。英國牙醫協會發言人表示，雖然電子煙的影響尚不明確，不過近期部分研究結果還是引發了對電子煙可能導致口乾、牙周疾病等的擔憂。

從牙周病到癌症 傳統香煙危害口腔健康 使用電子煙的族群多數原本就有吸煙習慣，或是同時使用電子煙和香煙。《衛報》說明，人類吸煙的歷史非常悠久，目前已有大量證據顯示吸煙有害口腔健康。 吸煙不僅會造成口臭、牙齒變黃褐色以及味覺喪失，煙草煙霧中的焦油和有毒物質更大幅增加牙周疾病的風險，甚至可能導致牙齒脫落。不過由於尼古丁會減少牙齦的血流量，降低牙齦出血的機率，而牙齦出血正是牙周病的早期訊號之一，這使得吸煙者的牙周病難以及早被發現。 此外，吸煙會損害免疫系統功能，導致牙周病的治療難度增加。更嚴重的是，吸煙已被證實可能導致十多種不同的癌症，其中超過一半的口腔癌都與吸煙習慣有關。