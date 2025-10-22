吸電子煙會傷牙？研究揭蛀牙風險升 專家：或與煙油含糖、易致口乾有關

英國知名女演員Lily James日前自爆，吸電子煙導致她的牙齒受損，還因為出現蛀牙第一次需要補牙。有些人可能認為電子煙比傳統香煙更安全，但《衛報》報道指出，愈來愈多的科學證據顯示，電子煙對牙齒和口腔健康仍具有潛在風險，包括蛀牙、牙周病和口乾等問題。
相較於傳統香煙，目前電子煙與口腔健康的研究數量較少，且許多研究無法確保電子煙使用者有無同時吸食傳統香煙。英國牙醫協會發言人表示，雖然電子煙的影響尚不明確，不過近期部分研究結果還是引發了對電子煙可能導致口乾、牙周疾病等的擔憂。
從牙周病到癌症 傳統香煙危害口腔健康
使用電子煙的族群多數原本就有吸煙習慣，或是同時使用電子煙和香煙。《衛報》說明，人類吸煙的歷史非常悠久，目前已有大量證據顯示吸煙有害口腔健康。
吸煙不僅會造成口臭、牙齒變黃褐色以及味覺喪失，煙草煙霧中的焦油和有毒物質更大幅增加牙周疾病的風險，甚至可能導致牙齒脫落。不過由於尼古丁會減少牙齦的血流量，降低牙齦出血的機率，而牙齦出血正是牙周病的早期訊號之一，這使得吸煙者的牙周病難以及早被發現。
此外，吸煙會損害免疫系統功能，導致牙周病的治療難度增加。更嚴重的是，吸煙已被證實可能導致十多種不同的癌症，其中超過一半的口腔癌都與吸煙習慣有關。
研究：使用電子煙的牙科患者 近八成蛀牙高風險族群
英國新堡大學的研究人員2月發表了一項回顧性研究，探討電子煙對牙齦、牙周韌帶和骨骼等牙周健康的影響。「齒槽骨流失」和「牙周囊袋」是長期牙周病的兩個重要指標，該校牙體復形學Richard Holliday資深講師表示，研究發現電子煙使用者牙周病的情況程度確實稍微嚴重一些，但與非吸煙者或戒煙者差異相當小。
不過，研究團隊也發現，電子煙使用者的牙菌斑堆積程度較高，而牙菌斑愈多與蛀牙的發生有關，但還需要更多研究探討電子煙本身是否為導致蛀牙的原因。美國一項研究則分析了2019年至2022年間超過1萬3千名牙科診所患者的病歷記錄。該研究的第一作者、美國塔夫茨大學牙醫學院Karina Irusa助理教授同樣指出，使用電子煙的患者有近八成被列為蛀牙高風險族群，不吸煙、不使用電子煙的患者此比例不到六成。
吸電子煙會蛀牙？推測與「電子煙油」成分有關
為何吸電子煙可能導致蛀牙？Irusa助理教授表示，部分電子煙油含有糖分或甜味劑，使用後可能會在牙齒上形成一層含糖的黏性薄膜，促進細菌生長。Holliday講師則推測，電子煙使用者常見的口乾症狀，可能也是導致蛀牙的原因。他解釋，唾液有保護牙齒的作用，當唾液分泌減少，有機會加速蛀牙和牙周病的發生。此外唾液還含有鈣和磷酸鹽，能幫助牙齒抵禦細菌產生的酸性物質以及果汁等飲料的攻擊，而這些正是蛀牙的主要成因。
電子煙導致口乾的機制同樣尚未明確，但推測元兇同樣為電子煙油。電子煙油主要由丙二醇和植物甘油組成，這兩種物質都具有吸濕性、會吸收周遭水分，可能因此影響口腔的濕潤度。
雖然電子煙所含的有害物質不及香煙煙霧，致癌風險看似相對較低，但電子煙使用者畢竟還是持續將化學物質吸入體內。這些物質對肺部和其他脆弱組織的長期影響至今尚未全面釐清，專家對此仍保持高度警覺，並持續追蹤相關風險。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】