告別冬季癢！中醫分享中藥、茶飲及保養秘訣 助你輕鬆解困

有位49歲的女性因全身乾癢難耐前往中醫門診，表示她已持續兩周出現雙手、雙腳皮膚乾燥粗糙，手部有抓痕，小腿前側則布滿暗紅色的不規則龜裂，並伴有輕微脫屑。經睿鳴堂中醫診所院長康涵菁中醫師診斷後為「血虛風燥型濕疹」，須採以當歸飲子加減治療，加入桃仁和何首烏養血活血，薄荷、蟬蛻疏風止癢。經過兩周調理後，搔癢症狀已大幅改善，持續門診調養三個月後，症狀完全穩定且未再復發。 康醫師提醒患者，平日應避免辛辣飲食、多塗抹乳液保濕、避免洗澡水溫太熱，以降低症狀復發的風險。

為甚麼冬天皮膚特別容易乾癢？需要知道的關鍵真相 隨著氣溫逐漸下降，許多人開始感到皮膚乾癢，甚至脫屑、龜裂或發炎。康涵菁中醫師指出，這種情況在冬季尤其常見，主要集中在四肢外側、小腿前側和手部尤為明顯。這類現象在醫學上稱為「缺脂性皮膚炎」或「乾燥性皮膚炎」，俗稱「冬季癢」，多發於中老年人和小孩。 康涵菁中醫師解釋道，皮膚角質細胞通常依賴汗腺補充水分，皮脂腺分泌油脂則有助於防止水分散失。然而，隨著年齡增長，皮脂腺和汗腺功能減退，乾冷空氣則進一步加速水分流失，導致皮膚乾燥粗糙、血管收縮、局部血液循環不良。結果，不僅皮膚易癢，還可能因抓癢過度引發感染。

用對法才有效！中醫「養陰潤燥」破解冬季乾癢秘方 康涵菁中醫師表示，皮膚油脂不夠通常與「陰虛」有關，治療以「養陰潤燥」為主。她常使用何首烏、生地、百合和麥門冬等中藥進行調理，針對皮膚嚴重搔癢發炎者則加入知母、石膏、黃芩和黃連等清熱解毒。她還推薦患者多食用養陰補血的食物，如木耳、水梨、蓮藕、百合和桑葚，這些食材能滋陰潤燥，減少乾燥症狀。 同時，她建議這類患者避免食用如薑母鴨、麻辣火鍋等燥熱食物，以免加重陰虛體質。此外，穿著方面也應避免較厚毛衣等不透氣材質，選擇棉質衣物避免引發皮膚搔癢。