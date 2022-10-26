告別尿失禁 重拾自信人生

恩主公醫院婦產科呂佳澍醫師指出，許多產後及更年期女性會有頻尿與漏尿的尿失禁問題，通常在咳嗽、打噴嚏、大笑或突然站起來時無法控制的漏尿，又稱為「壓力性尿失禁」。

52歲的林姓婦人過去經歷3胎自然產，每胎生產完後都有頻尿與漏尿的問題，但過了一段時間後就能恢復。隨著年齡增長，她發現咳嗽、打噴嚏時又會開始漏尿，一開始只漏1、2滴，後來動作一大尿液便會控制不住地漏出。林婦擔心旁人會聞到異味，不敢外出，且每天都墊著護墊，反而使陰道及尿道反覆感染發炎，心靈及生活品質大受影響。

常見更年期婦女 小心漏尿危機

恩主公醫院婦產科呂佳澍醫師指出，許多產後及更年期女性會有頻尿與漏尿的尿失禁問題，通常在咳嗽、打噴嚏、大笑或突然站起來時無法控制的漏尿，又稱為「壓力性尿失禁」。

大部分產後的尿失禁3到6個月左右就會自行恢復，但更年期後的婦女因為女性荷爾蒙分泌減少，使陰道壁變薄和骨盆肌肉鬆弛，當遇上需要腹部用力的動作時便容易控制不住地漏尿，症狀輕微的可能只會漏1或2滴，但症狀較為嚴重者，可能一次就漏一片，甚至需要使用護墊來防止尿液滲出，但也因長期使用護墊，夏天容易在私密處起疹子，甚至使陰道及尿道感染發炎。