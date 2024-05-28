呢度痠！嗰度痛！鎮痛膏布貼過量恐產生副作用

覺得腰痠背痛時，第一個想到的是貼鎮痛膏布嗎？你知道痠痛膏布貼使用不當或使用過量，可能產生副作用、甚至傷肝腎嗎？

目前市售的痠痛膏布貼大致可分三種：一、含有消炎止痛成分(如Diclofenac或Indomethacin)，適合用於紅、腫、熱、痛等症狀；二、含有辣椒膏成分(Capsaicin)，可使神經元脫敏感，減少痛覺；三、含有甲基水楊酸、薄荷等成分，提供短暫清涼效果，暫時減輕疼痛。

中華民國藥劑師公會全國聯合會黃彥儒藥劑師指出，大眾對膏布貼通常較無戒心，痠痛時除了長時間、大量貼膏布，還可能同時服用與膏布貼成分相同的消炎止痛藥。當用量超過時，可能造成肝腎負擔或引發各種副作用。

當貼膏布用量超過時，可能造成肝腎負擔或引發各種副作用。

孩童因肝腎功能尚未發育完全，使用膏布貼應選擇成分較單純，且依體重使用劑量比例為原則。

根據復健醫學會調查，台灣人每月平均使用6片藥布，每年總使用量超過4億3,800萬片。黃藥劑師表示，成人合理的使用量是一天2至3片，一次使用1片，一片貼4至6小時就要取下，切記每天膏布貼不過量。

小時、一天不超過

總量原則：一次一片、一片 4 至 6 小時、一天不超過 3 片

總量原則：一次一片、一片 4 至 6 小時、一天不超過 3 片

總量原則：一次一片、一片 4 至 6 小時、一天不超過 3 片

若有大面積或多處痠痛時，可選擇口服止痛藥或消炎止痛藥來緩解症狀。

選擇適合的膏布貼成分 劑量過高、時間過長都適得其反

黃藥劑師建議，若有大面積或多處痠痛時，可選擇口服止痛藥或消炎止痛藥來緩解症狀，或是將一片膏布貼剪成多等分，貼在不同痠痛部位。如果使用膏布貼超過一周沒效果應找專業醫生、藥劑師諮詢，開放性傷口也不要貼，避免長時間接觸引發感染。

若是口服藥與膏布貼同時使用，則應選擇含不同成分的藥品，避免同一成分在身體內累積過量，造成身體負擔，並且要依照痠痛原因，選擇膏布貼成分。

值得注意的是，若貼著膏布貼睡覺，特別是貼在頸部或背部，因睡眠時間超過6小時，又長時間壓著，起床可能會發現如「尿布疹」的過敏反應，這是常見造成副作用的行為，應特別留意。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】