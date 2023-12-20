熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 工展會2023 天氣 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-20 12:00:00

味精成分健康嗎？ MSG其實無害 鈉含量是食鹽3分之一 食中餐後口乾另有原因

分享：
味精成分健康嗎？ MSG其實無害 鈉含量是食鹽3分之一 食中餐後口乾另有原因（am730製圖）

味精成分健康嗎？ MSG其實無害 鈉含量是食鹽3分之一 食中餐後口乾另有原因（am730製圖）

出街食飯少不免有味精（MSG），為了健康著想，不少人會選擇在家自煮。但是對於一眾打工仔來說，收工後仍要買餸煮飯，實在是一大難題。今日就與大家解開味精的迷思，到底味精是否真的傷身？答案是味精含鈉量甚至比食鹽低，食中餐後口乾另有原因。

味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖）

味精主要成分

台灣有營養師指出，味精，又稱MSG(Monosodium glutamate)其實屬於其中一種添加劑，用作提升食物的鮮味，算是成分比較單純的調味料，含鈉量甚至比食鹽低。

日本生物化學家池田菊苗於1908海帶中分離出穀氨酸，命名為「Umami」，後來被大量生產成今日我們所認識的味精。味精中含有的穀氨酸，其實在很多天然的食物中也有蹤影，包括乳酪、西蘭花及蕃茄等等。

味精

進食味精後，有人會出現口乾、不舒服等情況。

中餐調味料成口乾主因

進食味精後，有人會出現口乾、不舒服等情況，但其實這些症狀並非由味精引起，而是鈉攝取過量。這些症狀通常發生於進食中餐後，由於中餐在烹調時會加入大量調味料，包括豉油、酒及鹽等，食用過多調味料有機會引起剛剛提及的症狀。另外，當人體攝入大量鈉質後，或令體內的鉀及鈉不平衡，鈉濃度會快速上升，造成口乾的現象。

味精

攝取適當的味精對健康無害。

味精健康嗎？

味精中的鈉含量只有約13%，是食鹽的3分之一，所以添加味精反而可減低食鹽的用量，亦可減少攝入的鈉。攝取適當的味精對健康無害，惟需要限制鈉攝取量的人士就要特別注意。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受