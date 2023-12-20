味精成分健康嗎？ MSG其實無害 鈉含量是食鹽3分之一 食中餐後口乾另有原因（am730製圖）

出街食飯少不免有味精（MSG），為了健康著想，不少人會選擇在家自煮。但是對於一眾打工仔來說，收工後仍要買餸煮飯，實在是一大難題。今日就與大家解開味精的迷思，到底味精是否真的傷身？答案是味精含鈉量甚至比食鹽低，食中餐後口乾另有原因。

味精主要成分

台灣有營養師指出，味精，又稱MSG(Monosodium glutamate)其實屬於其中一種添加劑，用作提升食物的鮮味，算是成分比較單純的調味料，含鈉量甚至比食鹽低。

日本生物化學家池田菊苗於1908年海帶中分離出穀氨酸，命名為「Umami」，後來被大量生產成今日我們所認識的味精。味精中含有的穀氨酸，其實在很多天然的食物中也有蹤影，包括乳酪、西蘭花及蕃茄等等。