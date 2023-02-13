味精｜味精其實無害 食飯後口乾的真兇竟是？

出街食少不免有味精，為了健康著想，不少人會選擇在家自煮。但是對於一眾打工仔來說，收工後仍要買餸煮飯，實在是一大難題。今日就與大家解開味精的迷思，到底味精是否真的傷身？
提升食物鮮味
台灣有營養師指出，味精，又稱MSG(Monosodium glutamate)其實屬於其中一種添加劑，用作提升食物的鮮味，算是成分比較單純的調味料，含鈉量甚至比食鹽低。
日本生物化學家池田菊苗於1908年海帶中分離出穀氨酸，命名為「Umami」，後來被大量生產成今日我們所認識的味精。味精中含有的穀氨酸，其實在很多天然的食物中也有蹤影，包括乳酪、西蘭花及蕃茄等等。
非由味精引起
進食味精後，有人會出現口乾、不舒服等情況，但其實這些症狀並非由味精引起，而是鈉攝取過量。這些症狀通常發生於進食中餐後，由於中餐在烹調時會加入大量調味料，包括豉油、酒及鹽等，食用過多調味料有機會引起剛剛提及的症狀。另外，當人體攝入大量鈉質後，或令體內的鉀及鈉不平衡，鈉濃度會快速上升，造成口乾的現象。
對健康無害
味精中的鈉含量只有約13%，是食鹽的3分之一，所以添加味精反而可減低食鹽的用量，亦可減少攝入的鈉。攝取適當的味精對健康無害，惟需要限制鈉攝取量的人士就要特別注意。