呵護肌膚 健康之美 國際皮膚健康基金會2024年度主題活動

國際皮膚健康基金會於2021年成立，旨在促進公眾對皮膚健康的認識，並提供一個專業的平台，以應對日益嚴重的皮膚問題。隨著生活方式的變化，我們的皮膚健康面臨著各種挑戰，從青春期的暗瘡到老年期的乾燥和皺紋，這些問題不僅影響外貌，還對心理健康造成負面影響。 基金會的成立正是基於對這些問題的深刻認識，旨在通過科學的護膚教育、專業的皮膚病研究和社會公益活動，提升人們的皮膚保健意識。作為一個非牟利機構，國際皮膚健康基金會致力於回饋社會，幫助每個人擁有健康的肌膚，改善生活質量。基金會期待與各界合作，推動皮膚健康事業的發展，讓更多人了解護膚的重要性。

未來發展方向與執行計劃 展望未來，國際皮膚健康基金會將專注於五個主要發展方向，以更全面地提升皮膚健康服務。首先，我們將持續推廣皮膚健康知識，通過舉辦各類講座、研討會和線上教育活動，讓更多人了解如何科學地護理肌膚。其次，基金會將促進學術交流，與大學、醫療機構合作，推動皮膚科研究，提升行業的專業水平。 此外，基金會計劃設立研究資助，支持有潛力的皮膚健康項目，鼓勵學術界對皮膚疾病的深入研究。第四，我們將開展針對皮膚健康的教育培訓項目，培訓專業人士，以提高社會整體的護膚意識和能力。最後，基金會將不斷拓展公益活動，特別是針對貧困皮膚病患者，提供必要的醫療援助和支持。這些計劃將有助於我們在未來的幾年內實現更大的社會影響力，讓皮膚健康成為全民關注的焦點。

老年人皮膚健康的要點 隨著年齡的增長，老年人皮膚的變化顯著，這些變化可能導致多種皮膚問題。以下是老年人皮膚健康的幾個關鍵要點，幫助他們更好地護理自己的肌膚。 1. 了解主要皮膚問題 老年人的皮膚會出現以下特徵性問題： ‧表皮變薄與皺紋增多：隨著年齡增長，表皮的細胞更新速度減慢，導致皮膚變薄，皺紋開始增多。

‧色素增多：黑色素細胞的功能減退，皮膚易出現色斑和暗沉。

‧光化性角化病與彈性纖維病：長期的紫外線曝露可引發光化性角化病，而彈性纖維的變性使得皮膚失去彈性，出現鬆弛。

‧毛細血管擴張：皮膚血管的脆弱性增加，導致臉部出現紅血絲。

‧皮膚腫瘤：隨著年齡的增長，皮膚癌的風險也會增加，尤其是鱗狀細胞癌和基底細胞癌。

2. 老年人皮膚的生理特徵 老年人的皮膚在生理上有以下特徵： ‧表皮：細胞間脂質合成速度下降，皮脂分泌減少，導致皮膚保濕能力減弱，容易乾燥脫屑。

‧真皮：纖維母細胞合成能力下降，膠原蛋白和彈性纖維減少，皮膚的強度和支撐力下降，逐漸形成皺紋。

‧皮膚屏障功能減弱：皮膚的保護作用減弱，對外界刺激的抵抗能力下降，易患發炎性皮膚病。 3. 皮膚護理要點 老年人的皮膚護理應包括以下幾個方面： ‧修復皮膚屏障：應選擇含有神經酰胺等成分的保濕產品，幫助修復受損的皮膚屏障，並保持皮膚的水分平衡。

‧保濕：建議每天使用保濕霜，特別是在洗澡後，立即塗抹保濕產品，以鎖住水分。每周用量應維持在200-300克，確保皮膚潤澤。

‧減輕搔癢與抗發炎：選擇舒緩類保養品，減少肌膚的紅腫和不適感。

‧防曬：紫外線是導致皮膚老化的重要因素。老年人應全程防曬，使用防曬乳外，也應避免在日曬強烈的時段外出。外出前20分鐘塗抹防曬霜，每2-3小時補塗一次，確保防曬效果。

‧清潔：洗澡頻率不宜過於頻繁，建議在炎熱的夏季1次/天或2-3次/週，寒冷、乾燥的地區建議1-2週1次。使用溫和的沐浴液，避免鹼性大的肥皂，水溫應控制在34-36℃，每次洗澡時間不宜超過15分鐘。

專家簡介： 國際皮膚健康基金會理事長 鄭志忠： ‧復旦大學附屬華山醫院，主任醫師

‧教授，博士生導師

‧國際華人皮膚科學會(ICDA)創始會長兼名譽會長

‧中國整形美容協會皮膚美容分會名譽會長

‧中國非公立醫療機構協會常務理事兼皮膚專業委員會主任委員

‧中國中西醫結合學會皮膚性病專業委員會顧問兼痤瘡學組組長

‧中國抗衰老促進會專家委員會委員兼醫療美容專業委員會名譽主任委員 國際皮膚健康基金會總幹事 項蕾紅： ‧復旦大學附屬華山醫院，主任醫師

‧教授，博士生導師

‧復旦大學皮膚病學研究所常務副所長

‧中國醫師協會皮膚科醫師分會副會長

‧中國醫學會皮膚性病學分會全國委員

‧中國整形美容協會執行理事、微創與皮膚整形美容分會副會長

‧中國中西醫結合學會皮膚性病專業委員會常委

國際皮膚健康基金會創設理事 何黎： ‧昆明醫科大學第一附屬醫院，主任醫師

‧雲南省皮膚病醫院院長

‧國家二級教授，博士生導師

‧教育部創新團隊領導者、國家臨床重點專科負責人

全國光醫學及皮膚屏障研究中心負責人

全國痤瘡研究中心首席專家

‧獲何梁何利獎、國之名醫 – 卓越建樹

全國教書育人十大楷模、全國勞動模範

‧亞太皮膚屏障研究會副主席

第十五屆中華醫學會皮膚性病學分會副主任委員

中國整形美容協會功效性化妝品分會會長、中國人體健康

促進會皮膚性病學分會損容憐皮膚病門診負責人、《中國皮膚性病學雜誌》副主編

‧在光損傷性皮膚病診療及功效保養品研究領域做出重要貢獻