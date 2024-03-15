呼吸暢通無鼻塞 一覺睡到自然醒 「通鼻神器」5分鐘通鼻* 長效10小時*

轉季期特別多人病，特別是呼吸系統比較弱人士，遇到鼻塞就很容易呼吸不暢順，尤其是側著身睡覺，左右鼻子更加是「輪流塞」！鼻塞不但影響正常呼吸、自己和家人的睡眠質素，更有機會降低日間專注力，影響工作表現及效率。想快速解決鼻塞問題，可選有「通鼻神器」之稱的安鼻靈通鼻噴劑，能紓緩因感冒引致的鼻塞，一噴即通^。使用第一天起，呼吸便能回復暢通，睡得更好，自然清醒過人+！

相比起坊間不少的口服藥，通鼻噴劑直接噴於鼻腔內，藥效直接從鼻腔患處吸收，而口服藥則經過腸胃消化，完全溶解藥丸吸收後才能夠進入血液，最後激活其藥效，整個過程一般需用時約三十分鐘後才發揮功效。相反，有外用通鼻噴劑產品快至5分鐘見效。

一噴即通^ 可達長效10小時*

安鼻靈通鼻塞噴劑能直接噴於鼻腔內，藥效直接於鼻腔發揮。配方含有Xylometazoline成分，能快速暢通鼻塞症狀，不含類固醇及不會有睡意。只需一日一噴，藥效5分鐘內便直接於鼻腔發揮功效*，收縮已擴張的血管，減少鼻黏膜充血情況，快速有效地解決鼻塞問題，而且長效10小時*。

^指於各鼻孔內按壓噴頭一次，5分鐘內暢通鼻塞

*資料來源：Eccles et al. Am J Rhinol22, 491-496, 2008

+與基線相比，Ther Adv Respir Dis. 2024;18.

請於使用前詳閱產品標籤說明。 在沒有醫生指示下，請勿使用安鼻靈超過一星期。

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