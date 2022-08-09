呼吸造口手術有咩幫助？成世喉嚨有個窿？

MIRROR演唱會中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)早前完成了呼吸造口手術，即會在頸部喉核下面、鎖骨上方開一個洞作為呼吸之用。到底為何要為病人在喉嚨開洞？對患者本身有何好處和壞處？開洞又是否要留一世？以下就為大家講解。
甚麼是呼吸造口？
正確名稱應為氣管造口，醫生會通過病人頸部的皮膚，打開一個小孔通往氣管，再插入一個氣管切開導管，並用針線固定。術後會連接加濕器和氧氣，有助患者正常呼吸。
為何要用氣管造口？
在發生意外之後，傷者未必懂得自行呼吸，在緊急情況下需要插喉幫助呼吸，而這條喉會經過口腔、咽喉、聲帶再到氣管。可是，長期插喉會無法阻擋口水流入肺部，或引致肺炎，而且因為難以維持口腔衛生，口唇、舌頭都容易出現潰瘍，因此這方法不宜長期使用。使用氣管造口除可避免以上問題，亦可免除傷者喉嚨的異物感，要清除痰液也較容易。
此外，如果傷者上呼吸道出現阻塞、患吸入性肺炎、需要長期使用呼吸機，都可以使用氣管造口。
氣管造口的風險？
任何手術程序都有風險，而氣管造口手術亦有出血、感染等可能；而與造口相關的可能有吞嚥困難、影響語言能力、聲門下水腫、皮下氣腫等。
造口跟一世？
視乎傷者情況和開造口的原因而定，但當傷者毋須使用呼吸機，可以自行呼吸，或者有足夠的咳嗽和除痰的能力，導管就可移除，而切口位置也會自行愈合，只留下一道疤痕。