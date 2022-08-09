呼吸造口手術有咩幫助？成世喉嚨有個窿？

MIRROR演唱會中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)早前完成了呼吸造口手術，即會在頸部喉核下面、鎖骨上方開一個洞作為呼吸之用。到底為何要為病人在喉嚨開洞？對患者本身有何好處和壞處？開洞又是否要留一世？以下就為大家講解。

甚麼是呼吸造口？

正確名稱應為氣管造口，醫生會通過病人頸部的皮膚，打開一個小孔通往氣管，再插入一個氣管切開導管，並用針線固定。術後會連接加濕器和氧氣，有助患者正常呼吸。