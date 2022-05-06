呼吸道不適 | 天然草本成分有效紓緩同時殺菌殺毒 不用「鼻」無可避

疫情下不少人有呼吸道不適等後遺症狀，再加上近日天氣忽冷忽熱，不停打噴嚏和流鼻水，常見都市病鼻敏感又發作，細菌分分鐘有機可乘。大多鼻敏感患者會服用鼻敏感藥或使用通鼻劑，以迅速紓緩症狀。但長期使用下會有副作用的隱憂，為了安心地持續使用，現時不少人傾向使用以下較天然的方法和產品。

天然方法同樣有效 紓 緩呼吸道不適 1. 鹽水沖洗鼻腔 除了生理鹽水，亦可以使用加入適量食鹽的暖水。用鹽水沖洗鼻腔可以將致敏原和鼻腔內的分泌物沖走，以紓緩鼻敏感，為有效且沒有副作用的方法。 2. 保持家居清潔 除了遠離已知致敏原，勤清潔容易積聚塵埃的家品，如床單、枕頭被套和公仔等，避免塵蟎滋生。保持家居空氣流通，有助減少鼻敏感等呼吸道不適症狀發作，自然精神爽利。 3. 使用草本成分產品 天然草本成分如連翹、荊芥和丁香，能殺滅細菌病毒同時具有紓緩鼻敏感功效。連翹流通氣血，清熱逐風，又為治風熱要藥，具抗菌作用，有效抑制大腸桿菌、葡萄球菌等；荊芥散風熱，清頭目，利咽喉，具祛風解疼作用，有效治療感冒、頭痛；丁香具抗菌作用，有效抑制多種致病性真菌。市面上眾多品牌當中，尚芳「荊香連」產品的獨家中草藥配方正包含此三種成分，更經香港浸會大學中醫藥學院經過7年研發及臨床測試證實有效殺滅94至99%細菌病毒，同時具有紓緩鼻敏感功效。

多元化產品 室內外殺菌同時紓緩鼻敏感 即使第五波疫情緩和，為了保護自己和家人，在室內外仍需要保持兼加強防疫和衛生意識。為了方便使用，尚方從生活用品著手，多元化產品適合長期使用，且有助加強室內外防疫。其「荊香蓮」草本抗菌配方經SGS公證行證實有效殺滅7種病菌，包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌、退伍軍人桿菌和甲、乙型流感病毒。 殺菌噴霧和口罩自疫情已經是出外必備物品。尚芳的殺菌噴霧適用於戶外、公共交通運輸工具和公共空間，輕便且有茉莉和蜜桃味，可以直接噴於空氣及身體各部位（除眼耳口鼻）；亦有生產本地製造的抗菌口罩，分別有成人及小童尺寸，男女老幼都適用；抗菌防護貼更方便，直接貼到衣物或口罩等位置，便可發揮抗菌保護作用，根據不同使用環境可適量貼在多個位置，效果更佳。

尚芳DOSE LITE 輕便 殺菌噴霧(茉莉/蜜桃味)

成人抗菌口罩及小童抗菌口罩

荊香蓮 抗菌防護貼 24個裝

在家除了保持家居清潔和空氣流通，也可以放置空氣殺菌產品加強效果。尚芳Hook納米空氣殺菌機（水果味）和荊香蓮HEALTHSTICK空氣殺菌座適用於家居、室內、辦公室，有效紓緩新冠肺炎或鼻敏感所帶來的不適，而且為家居帶來芳香療效。