咀嚼肌是好東西嗎？botox成效如何？有咩副作用？

比起身體的脂肪，臉上的脂肪更加難減，包包臉好似AA膠咁癡到實一實，實在頭痛！近年醫美盛行，有人在咀嚼肌注射肉毒桿菌素(Botox)，務求阻斷神經訊息讓肌肉放鬆、萎縮，達到瘦臉、改善臉部輪廓、讓臉形變小變V的效果。不過打Botox仍有潛在的後遺症和副作用，接受相關療程前一定要考慮清楚！
協助咀嚼食物
咀嚼肌位於臉頰兩側，其主要功用是協助咀嚼食物，包括顳肌、咬肌、翼內肌和翼外肌。但當咀嚼肌過分發達，則會導致肥大，令臉部輪廓顯得寬大，甚至影響臉型的比例。
咀嚼肌肥大原因
- 牙齒咬合異常：如本身有咬合不正的問題，就會令咀嚼肌承受不平衡的壓力，導致用力過度或繃緊的狀況。
- 磨牙或經常性咬緊牙關：磨牙或因壓力而不自覺地咬緊牙齒，都會令過度出力而變得過於發達，更可能會出現肌肉疼痛及頭痛等症狀。
- 遺傳：遺傳會影響骨骼與肌肉發育，過去有研究指出，如家族成員有咀嚼肌肥大，其他人亦有較高機率出現同樣問題。
- 咬合與咀嚼過度：長期咀嚼硬質食物像是香口膠、牛肉乾、含筋的肉類等，都會令肌肉纖維變多、變壯，導致咀嚼肌肥大。
- 不對稱咀嚼：如長期用一邊牙齒咀嚼食物，會導致一邊肌肉肥大，長久亦會影響臉部輪廓。
肉毒桿菌素
現時除了按摩放鬆肌肉外，最快速和有效的方式就是注射肉毒桿菌素，以改善面部咀嚼肌肉肥厚，可放鬆並縮小咀嚼肌，改善國字臉，完成療程後，會有瘦面效果，效果通常會維持3至6個月。
肉毒桿菌的副作用及併發症包括受到感染、疼痛、出血、形成血腫、瘀傷和留疤等，惟大家擔心的「膠面」、不自然，或左右上下不對稱等情況則不常見。
不過其中一個最大的問題是注射後有機會產生抗藥性，作用的效期會變短。有醫生提醒，如果效果提早消失，也不要提早再打，否則效果會愈來愈無效，最後完全失效。