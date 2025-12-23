咀嚼肌是好東西嗎？botox成效如何？有咩副作用？

比起身體的脂肪，臉上的脂肪更加難減，包包臉好似AA膠咁癡到實一實，實在頭痛！近年醫美盛行，有人在咀嚼肌注射肉毒桿菌素(Botox)，務求阻斷神經訊息讓肌肉放鬆、萎縮，達到瘦臉、改善臉部輪廓、讓臉形變小變V的效果。不過打Botox仍有潛在的後遺症和副作用，接受相關療程前一定要考慮清楚！