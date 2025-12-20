咖啡因攝取超標3倍！男子日飲8罐能量飲 突發中風8年仍留後遺症

一男子每天要喝8罐高濃度能量飲料，單日咖啡因攝取量高達1,200至1,300 mg。而英國與美國均建議，成人每日咖啡因上限為400 mg，相當於2到4杯咖啡，代表男子的攝取量足足高出建議值的3倍。

一名54歲男子，原本身體健康、生活作息規律，卻在某日突然左側身體無力、麻木，走路平衡、吞嚥與說話都有困難，緊急送醫後被診斷為中風和嚴重高血壓，還留下永久性神經損傷。醫生使用多種藥物才勉強將血壓降下，也找不到明確病因，直到患者坦言自己每天要喝8罐能量飲料，咖啡因攝取比建議值高出3倍，才讓醫生釐清可能的問題根源。

男子突發中風查不出病因 血壓降不下才坦言有「這習慣」

CNN報道，這項刊登於醫學期刊BMJ Case Reports的病例報告顯示，這名來自英國諾丁漢的倉庫工人，平時熱愛跑步，不吸煙、不喝酒，也沒有濫用藥物的習慣。檢查發現，男子的血壓高達254/150 mmHg，遠超正常值的120/80 mmHg，但外觀卻毫無異樣。

「這就是為甚麼高血壓會被稱為『沉默的殺手』。」病例報告主要作者、諾丁漢大學醫院國民保健署信託(NHS Trust) Sunil Munshi顧問醫生指出，影像檢查結果顯示，男子的中風位置位於腦部深層的丘腦，與步態不穩的症狀相符。

住院期間，醫療團隊使用5種降血壓藥物，才勉強將患者血壓降至170；出院返家後，血壓仍飆高達220，經過多項檢查都無法找出明確病因。患者後來才表示，自己為了在工作時保持清醒，習慣大量飲用能量飲料，一天分4次喝、每次2罐。

怕工作打盹每日狂喝能量飲 遠超建議值「 2 到 4 杯咖啡」

每天喝下8罐高濃度能量飲料，該名男子的單日咖啡因攝取量高達1,200至1,300mg。而英國與美國均建議，成人每日咖啡因上限為400 mg，相當於2到4杯咖啡，代表他的攝取量足足高出建議值的3倍。

男子在停止飲用能量飲數周後，血壓逐漸恢復正常，但中風造成的神經損傷仍持續困擾至今。他事後向醫生坦言，自己從來沒意識到能量飲可能帶來的風險，中風8年後，還能感到左側手腳有麻木感。