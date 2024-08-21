咖啡減肥原理｜運動前幾耐飲效果最明顯？幾時飲係黃金瘦身時間？

很多人都是咖啡（英文︰Coffee）愛好者，除了有助提神外，亦有不少人因為其「減肥」功效而愛上咖啡。但是你知道什麼時候喝效果最有效嗎？下文將拆解喝咖啡的「黃金時段」，讓你減肥事半功倍！
咖啡如何消除脂肪？
要燃燒脂肪就需要刺激腎上腺素；但一般這種刺激不太持久。咖啡能夠延長腎上腺素刺激脂肪燃燒的時間，從而達到瘦身的效果。喝咖啡不但可以提高新陳代謝，還能透過當中的綠原酸預防慢性病與癌症。
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咖啡的「黃金瘦身時間」
早上空腹喝咖啡
早上空腹的一杯黑咖啡既可以提升精神狀態亦能夠促進新陳代謝。咖啡因可以幫助提高體內的脂肪燃燒率，特別是在運動前飲用效果更佳。不過如果胃部不好，建議先進食少量食物，避免引起胃部不適和胃酸過多。
運動前30分鐘喝咖啡
咖啡因可以延長運動時分泌的腎上腺素，同時能加速脂肪燃燒的時間；建議運動前30分鐘喝咖啡最佳。想要效果更明顯，可以在如跑步、踩單車或高強度間歇訓練（HIIT）等有氧運動前飲用，脂肪燃燒率更高達17%。
咖啡提神 可能唔關咖啡因事？
黑咖啡減肥很悶？可以試試這樣喝
檸檬咖啡水
檸檬富含維他命C並有抗氧化的特性。把新鮮檸檬汁（約半顆檸檬）加入咖啡除了可以抗氧化，亦能促進消化系統健康。檸檬的酸味和咖啡的苦味相互平衡，能帶來清新的口感，建議在早晨空腹享用。
椰子油咖啡水
椰子油中含有鏈脂肪酸（MCT）; MCT可以快速轉化為能量並不容易儲存在體內。把一湯匙椰子油加入熱咖啡，不但可以增加飽腹感，還有助穩定血糖水平、減少食欲、提高減肥效果。
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肉桂咖啡水
肉桂能有調節血糖和促進脂肪代謝，只要在黑咖啡加入半茶匙的肉桂粉即可以提升咖啡風味，並達到天然的抗炎和抗氧化功效。建議在餐後飲用，有助於控制血糖水平，減少脂肪儲存。
生薑咖啡水
生薑內的薑辣素有助加速新陳代謝和促進脂肪分解。將新鮮生薑切片或磨碎，放入熱咖啡中浸泡幾分鐘，然後取出生薑片即可飲用。飲料能增強免疫系統，還能促進消化，減少胃脹氣。