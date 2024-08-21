咖啡減肥原理｜運動前幾耐飲效果最明顯？幾時飲係黃金瘦身時間？

肉桂咖啡水 肉桂能有調節血糖和促進脂肪代謝，只要在黑咖啡加入半茶匙的肉桂粉即可以提升咖啡風味，並達到天然的抗炎和抗氧化功效。建議在餐後飲用，有助於控制血糖水平，減少脂肪儲存。 生薑咖啡水 生薑內的薑辣素有助加速新陳代謝和促進脂肪分解。將新鮮生薑切片或磨碎，放入熱咖啡中浸泡幾分鐘，然後取出生薑片即可飲用。飲料能增強免疫系統，還能促進消化，減少胃脹氣。 【本文獲 Gofever高燒授權於am730轉載】 咖啡｜飲咖啡增心臟病風險？要戒咖啡嗎？醫生講出真相

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