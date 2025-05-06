咖啡飲太多會心悸手震 一日可以飲幾多咖啡？醫生揭5種常見咖啡的咖啡因含量

咖啡不能喝得太多？但怎樣才算多？有醫生指出，咖啡內有成分會對身體帶來好處，不過，攝取過多咖啡因卻可能會影響健康，但咖啡的種類五花八門，大眾未必清楚一杯咖啡中咖啡因的含量多少。所以醫生指出5種常見咖啡的咖啡因含量，並提醒有3類人要慎喝。

常見咖啡種類的咖啡因含量 營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，有研究指，咖啡內的綠原酸對人體有許多的好處，但很多人會疑問到底一杯咖啡含多少咖啡因。劉醫生整理出看不同種類的咖啡含有多少咖啡因，讓大家能在享受咖啡的同時，也能更健康地控制攝取量。 1. 美式咖啡(Americano) 咖啡豆：約10克

水量：約120至240毫升

咖啡因：約95至120毫克

特徵：口感較清淡，由濃縮咖啡加水稀釋而成。 2. 義式濃縮(Espresso) 咖啡豆：約7克

萃取量：約30毫升

咖啡因：約63至80毫克

特徵：雖然量小，但超濃縮，提神效果明顯。 3. 拿鐵(Latte) 意式濃縮：約30毫升(1 Shot)

牛奶：約240毫升

咖啡因：約63至80毫克

特徵：口感柔和，奶香重，適合不喜歡苦味的人。 4. 卡布奇諾(Cappuccino) 意式濃縮：約30毫升

牛奶+奶泡：約120毫升

咖啡因：約63至80毫克

特徵：奶泡比拿鐵多，口感更綿密。 5. 冷萃咖啡(Cold Brew) 咖啡粉：約20至25克

水量：約300至400毫升(長時間冷泡)

咖啡因：約150至200毫克

特徵：滑順但潛藏高咖啡因，飲用時要小心控制量。

3類人慎喝 劉醫生提醒，健康成人每天攝取不超過300到400毫克咖啡因為宜，大約等於3至4杯美式咖啡。另外，亦建議孕婦、心悸或有睡眠困擾的人應更謹慎控制咖啡因攝取。