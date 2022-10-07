咖啡｜研究：每日飲2、3杯咖啡 減心血管病

研究：每日飲2、3杯咖啡 減心血管病

不少人都喜歡每日飲一兩杯咖啡，有的用來提神，有些則純綷喜歡品味咖啡。澳洲一項研究發現，每天飲2至3杯咖啡，不但可以降低罹患心血管疾病的風險，而且有延年益壽的作用，尤其是研磨咖啡能帶來最大好處。 分析45萬人數據 該項在《European Journal of Preventive Cardiology》發表的研究，利用自英國生物銀行的數據，分析近45萬名年齡介於40至69歲的人，並以問卷形式了解他們飲用咖啡的習慣和種類，從而找出飲加咖啡與心律不整、心血管疾病和死亡的關係。

飲用量分6個等級 研究人員將飲用咖啡量分為6個等級，分別是甚少或不飲咖啡、每日飲用少於1杯、每日1杯、2至3杯、4至5杯及超過5杯。當中近半人飲用即溶咖啡，約兩成人慣常飲研磨咖啡，逾有近四分一人飲用除咖啡因的咖啡。

降死亡風險 結果在逾12年的長期追蹤期間，共有逾27,000人死亡，與不喝咖啡的人比較，飲用咖啡多或少都有助減少死亡風，其中每天飲2至3杯咖啡的人，死亡風險降低幅度最大。而不同咖啡種類益壽的效果有所不同，例如研磨咖啡可以令死亡風險降低27%，除咖啡因的咖啡則減少14%，即溶咖啡只能減少11%死亡風險。