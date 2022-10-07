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健康
2022-10-07 11:33:54

咖啡｜研究：每日飲2、3杯咖啡 減心血管病

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研究：每日飲2、3杯咖啡 減心血管病

研究：每日飲2、3杯咖啡 減心血管病

不少人都喜歡每日飲一兩杯咖啡，有的用來提神，有些則純綷喜歡品味咖啡。澳洲一項研究發現，每天飲2至3杯咖啡，不但可以降低罹患心血管疾病的風險，而且有延年益壽的作用，尤其是研磨咖啡能帶來最大好處。

 

分析45萬人數據

該項在《European Journal of Preventive Cardiology》發表的研究，利用自英國生物銀行的數據，分析近45萬名年齡介於40至69歲的人，並以問卷形式了解他們飲用咖啡的習慣和種類，從而找出飲加咖啡與心律不整、心血管疾病和死亡的關係。

咖啡

有人飲咖啡為提神，亦有人視為享受生活。

飲用量分6個等級

研究人員將飲用咖啡量分為6個等級，分別是甚少或不飲咖啡、每日飲用少於1杯、每日1杯、2至3杯、4至5杯及超過5杯。當中近半人飲用即溶咖啡，約兩成人慣常飲研磨咖啡，逾有近四分一人飲用除咖啡因的咖啡。

研磨咖啡

研磨咖啡對減低死亡及心血管疾病風險的效果較佳。

降死亡風險

結果在逾12年的長期追蹤期間，共有逾27,000人死亡，與不喝咖啡的人比較，飲用咖啡多或少都有助減少死亡風，其中每天飲2至3杯咖啡的人，死亡風險降低幅度最大。而不同咖啡種類益壽的效果有所不同，例如研磨咖啡可以令死亡風險降低27%，除咖啡因的咖啡則減少14%，即溶咖啡只能減少11%死亡風險。

即溶咖啡

即使是即溶咖啡，也可為健康帶來好處。

減心血管病風險

同時，飲用2至3杯咖啡亦最能減少心血管疾病的風險，選擇研磨咖啡的人患病風險比不飲咖啡的人低20%，即溶咖啡及脫咖啡因咖啡則分別減9%及6%。同時，飲咖啡的人亦比無啡一族較少患上心律不整。

研究人員認為，研究可能將飲咖啡視為一種有助心血管健康的生活習慣，但就要適量飲用，以免帶來反效果。

心血管疾病

每日飲用2至3杯咖啡亦最能減少心血管疾病的風險。

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