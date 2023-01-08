咖啡｜血壓高要注意 日飲2杯咖啡死亡風險增1倍

你喜歡飲咖啡嗎？如果你愛咖啡又有高血壓便要小心，因為日本一項研究發現，嚴重高血壓患者若每日飲咖啡兩杯或以上，死於心血管疾病的風險便會飊升一倍，因此提醒患者注意，每日不要飲多過一杯咖啡以保健康。

跟進2萬人

日本一間健康中心的研究團隊從1990年起，跟進及記錄近兩萬人的健康狀況，在19年間共有842宗心血管疾病相關的死亡事件。研究人員將所有人按血壓高低分為五組，包括低於上壓130/下壓85mmHg的健康正常組、130-139/85-89mmHg的正常偏高組、140-159/90-99mmHg的一級高血壓組，以及160-179/100-109和180/110mmHg的二級及三級高血壓組，當中二級及三級高血壓被定為嚴重高血壓。