咖啡｜血壓高要注意 日飲2杯咖啡死亡風險增1倍

你喜歡飲咖啡嗎？如果你愛咖啡又有高血壓便要小心，因為日本一項研究發現，嚴重高血壓患者若每日飲咖啡兩杯或以上，死於心血管疾病的風險便會飊升一倍，因此提醒患者注意，每日不要飲多過一杯咖啡以保健康。
跟進2萬人
日本一間健康中心的研究團隊從1990年起，跟進及記錄近兩萬人的健康狀況，在19年間共有842宗心血管疾病相關的死亡事件。研究人員將所有人按血壓高低分為五組，包括低於上壓130/下壓85mmHg的健康正常組、130-139/85-89mmHg的正常偏高組、140-159/90-99mmHg的一級高血壓組，以及160-179/100-109和180/110mmHg的二級及三級高血壓組，當中二級及三級高血壓被定為嚴重高血壓。
一杯為限
結果發現，患有嚴重高血壓的人，每日若飲用兩杯或更多咖啡，因心血管疾病而死亡的風險是不喝咖啡人士的兩倍。但若只喝一杯咖啡，則無論血壓高低也沒有增加心血管疾病相關死亡風險。有關研究已於《Journal of the American Heart Association 》發表。
綠茶無影響
研究亦分析了綠茶帶來的影響，發現縱使綠茶亦有咖啡因，但亦含有具有抗氧化及消炎作用的多酚類微量營養素，故此喝綠茶未見會增加高血壓患者的死亡風險。
專家指出，近年受疫情影響，人們的壓力大增，或會不自覺會多飲咖啡應對，但提醒大家要留意飲用量，以免令健康受到長遠影響。