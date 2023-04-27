咖啡｜飲咖啡增心臟病風險？要戒咖啡嗎？醫生講出真相

對於有心臟衰竭或相關風險者，是有點理由建議患者別喝或少喝咖啡，但這只是一個推論，仍須更進一步研究證實這個論點。

40多歲的張先生讀了最近的「咖啡」研究報道，很是擔心，因此在診間詢問。相關報道指出，咖啡喝多恐引發心臟衰竭，張先生在想，是不是真的該把這個人生中重要嗜好給戒掉。

咖啡與心血管研究 確保參與者日常、極具價值

相關報道源自於今年三月底一篇刊登在《新英格蘭醫學雜誌》中的研究。該研究主要探討咖啡因對健康成年人的急性影響，100名參與者在14天的實驗期間，依照隨機指示，在不同的天數內攝取咖啡或避免咖啡。並使用連續記錄心電圖的設備、手腕式加速度計和連續血糖監測器，分別評估咖啡對心律不整、每日行走步數、睡眠時間和血糖濃度的影響。

為甚麼人數只有100人，時間只有14天的研究，能在這麼有影響力的雜誌發表結果？臺北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科醫師李穎灝表示，過往咖啡對於心血管健康的影響局限於觀察性研究，觀察性研究容易受其他因素干擾，難以確定因果關係。但該研究雖然規模不大，卻運用了多項高科技監測儀器及遠端隨機指令的操作，確保參與者生活不被打斷，不必去醫院或實驗室喝咖啡或檢查，取得了極具價值且接近日常的研究成果。