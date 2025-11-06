熱門搜尋:
壽司郎 黃明志 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
健康
2025-11-06 07:00:00

咩色提子最健康？最佳食法係要連核食？營養師拆解６大提子功效

咩色提子最健康？最佳食法係要連核食？營養師拆解6大提子功效

不同色的提子有不同的好處？有營養師指出，大家常見的提子中如青提、黑提、紫提和紅提等，不但口感上各具特色，其營養價值也有顯著的差異。而且，原來更健康的食法是要連皮和核一同進食，才可以發揮最佳的營養功效。營養師拆解6個提子為身體提供的好處。

最佳食法係要連核食？

營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，提子營養成分上也有顯著的差異，而且有很多人也對提子有不同的迷思。高敏敏為大家拆解以下3大提子迷思：

1. 吃提子可以補血嗎？

  • 每100公克的提子僅含有0.8毫克的鐵，紅紫色的外觀主要來自植物色素花青素。
  • 若想有效補充鐵質，建議選擇鴨血、豬肝或紅莧菜等高含鐵食物，並搭配提子中的維他命C以促進鐵的吸收。

2. 提子皮最營養？

  • 確實如此！提子皮和提子籽中富含花青素、多酚類和其他抗氧化營養素，對健康非常有益。

3. 提子可以吃多少？

  • 一般建議「一份水果」約為15顆提子。大多數人每天應攝取2-3份水果，然而提子屬於中升糖指數水果，糖尿病患者需控制攝取量。
生果連皮食更健康｜果皮含有豐富營養 奇異果都可以連皮食（am730製圖） 生果連皮食更健康｜蘋果（am730製圖） 生果連皮食更健康｜奇異果（am730製圖） 生果連皮食更健康｜提子（am730製圖）

６大提子功效

另外，營養師高敏敏亦指出，提子擁有多個營養好處，以下是提子的六大功效：

  • 私密處保養：白藜蘆醇、鞣花酸和前花青素有助於維護私密健康。
  • 抗氧化、抗發炎：酚酸和類黃酮素可抑制癌症與發炎反應。
  • 養顏美容：富含維他命C，促進膠原蛋白合成，提亮肌膚。
  • 降血壓：高鉀水果，有助於穩定血壓。
  • 恢復體力：含天然葡萄糖，運動後可迅速補充能量。
  • 整顆都有營養：連皮、連籽都不要浪費。

 

咩色提子最健康？

營養師高敏敏指，不同顏色提子都各有特長，以下是其各自的營養價值：

黑提子：維他命B群含量較高，有助提升體力與免疫力。

  • 熱量：63
  • 總碳水化合物(g)：16.4
  • 膳食纖維(g)：0.8
  • 維他命A(I.U.)：15
  • 維他命C(mg)：2.6
  • 鉀(mg)：213

紫提子：維他命A含量突出，有助於暗視力及肌膚保養。

  • 熱量：80
  • 總碳水化合物(g)：21.9
  • 膳食纖維(g)：0.7
  • 維他命A(I.U.)：24
  • 維他命C(mg)：3.8
  • 鉀(mg)：228

紅提子：熱量最低，抗氧化效果強，富含花青素與多酚。

  • 熱量：61
  • 總碳水化合物(g)：16.3
  • 膳食纖維(g)：0.8
  • 維他命A(I.U.)：0
  • 維他命C(mg)：1.6
  • 鉀(mg)：214

綠提子：維他命C含量最高，是美顏的首選。

  • 熱量：87
  • 總碳水化合物(g)：22.7
  • 膳食纖維(g)：0.8
  • 維他命A(I.U.)：9
  • 維他命C(mg)：5.3
  • 鉀(mg)：264


營養師提醒，提子建議「吃前再洗」，這樣不容易變壞，洗完後請儘快食用。吃提子時不吐提子皮，才能充分攝取抗氧化的營養成分。
 

