咩色提子最健康？最佳食法係要連核食？營養師拆解６大提子功效

不同色的提子有不同的好處？有營養師指出，大家常見的提子中如青提、黑提、紫提和紅提等，不但口感上各具特色，其營養價值也有顯著的差異。而且，原來更健康的食法是要連皮和核一同進食，才可以發揮最佳的營養功效。營養師拆解6個提子為身體提供的好處。

最佳食法係要連核食？ 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，提子營養成分上也有顯著的差異，而且有很多人也對提子有不同的迷思。高敏敏為大家拆解以下3大提子迷思： 1. 吃提子可以補血嗎？ 每100公克的提子僅含有0.8毫克的鐵，紅紫色的外觀主要來自植物色素花青素。

若想有效補充鐵質，建議選擇鴨血、豬肝或紅莧菜等高含鐵食物，並搭配提子中的維他命C以促進鐵的吸收。 2. 提子皮最營養？ 確實如此！提子皮和提子籽中富含花青素、多酚類和其他抗氧化營養素，對健康非常有益。 3. 提子可以吃多少？ 一般建議「一份水果」約為15顆提子。大多數人每天應攝取2-3份水果，然而提子屬於中升糖指數水果，糖尿病患者需控制攝取量。