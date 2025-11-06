咩色提子最健康？最佳食法係要連核食？營養師拆解６大提子功效

不同色的提子有不同的好處？有營養師指出，大家常見的提子中如青提、黑提、紫提和紅提等，不但口感上各具特色，其營養價值也有顯著的差異。而且，原來更健康的食法是要連皮和核一同進食，才可以發揮最佳的營養功效。營養師拆解6個提子為身體提供的好處。
最佳食法係要連核食？
營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，提子營養成分上也有顯著的差異，而且有很多人也對提子有不同的迷思。高敏敏為大家拆解以下3大提子迷思：
1. 吃提子可以補血嗎？
- 每100公克的提子僅含有0.8毫克的鐵，紅紫色的外觀主要來自植物色素花青素。
- 若想有效補充鐵質，建議選擇鴨血、豬肝或紅莧菜等高含鐵食物，並搭配提子中的維他命C以促進鐵的吸收。
2. 提子皮最營養？
- 確實如此！提子皮和提子籽中富含花青素、多酚類和其他抗氧化營養素，對健康非常有益。
3. 提子可以吃多少？
- 一般建議「一份水果」約為15顆提子。大多數人每天應攝取2-3份水果，然而提子屬於中升糖指數水果，糖尿病患者需控制攝取量。
６大提子功效
另外，營養師高敏敏亦指出，提子擁有多個營養好處，以下是提子的六大功效：
- 私密處保養：白藜蘆醇、鞣花酸和前花青素有助於維護私密健康。
- 抗氧化、抗發炎：酚酸和類黃酮素可抑制癌症與發炎反應。
- 養顏美容：富含維他命C，促進膠原蛋白合成，提亮肌膚。
- 降血壓：高鉀水果，有助於穩定血壓。
- 恢復體力：含天然葡萄糖，運動後可迅速補充能量。
- 整顆都有營養：連皮、連籽都不要浪費。
咩色提子最健康？
營養師高敏敏指，不同顏色提子都各有特長，以下是其各自的營養價值：
黑提子：維他命B群含量較高，有助提升體力與免疫力。
- 熱量：63
- 總碳水化合物(g)：16.4
- 膳食纖維(g)：0.8
- 維他命A(I.U.)：15
- 維他命C(mg)：2.6
- 鉀(mg)：213
紫提子：維他命A含量突出，有助於暗視力及肌膚保養。
- 熱量：80
- 總碳水化合物(g)：21.9
- 膳食纖維(g)：0.7
- 維他命A(I.U.)：24
- 維他命C(mg)：3.8
- 鉀(mg)：228
紅提子：熱量最低，抗氧化效果強，富含花青素與多酚。
- 熱量：61
- 總碳水化合物(g)：16.3
- 膳食纖維(g)：0.8
- 維他命A(I.U.)：0
- 維他命C(mg)：1.6
- 鉀(mg)：214
綠提子：維他命C含量最高，是美顏的首選。
- 熱量：87
- 總碳水化合物(g)：22.7
- 膳食纖維(g)：0.8
- 維他命A(I.U.)：9
- 維他命C(mg)：5.3
- 鉀(mg)：264
營養師提醒，提子建議「吃前再洗」，這樣不容易變壞，洗完後請儘快食用。吃提子時不吐提子皮，才能充分攝取抗氧化的營養成分。