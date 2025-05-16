咳嗽時要戒口？水果奶類可以吃？醫生推介17大咳嗽飲食全攻略

最近新冠疫情又再現， 令人咳嗽不止，飲食如何選擇才可以有效止咳？有醫生分享自身行醫經驗，整理出17種咳嗽時飲食建議，其中有患者經常疑惑的食物，如水果或奶類等，並適用於大多數人。

醫生推介17大咳嗽飲食全攻略 胸腔內科醫科蘇一峰醫生在其facebook專頁上分享指，患者經常詢問關於咳嗽時的飲食問題。雖然每個人的體質可能有所不同，但以下是基於他的醫療經驗整理出來的飲食建議，適用於大多數人： 1. 甜食 食物例子：蛋糕、甜食

影響：痰量增多程度高

食用建議：不推介 2. 甜水果(大量果汁) 食物例子：提子、車厘子、橙、桔等

例外：西瓜

影響：痰量增多程度高

食用建議：不推介 3. 甜水果(大量果汁) 食物例子：木瓜、芒果、蘋果、火龍果

影響：痰量增多程度適中

食用建議：不推介 4. 比較不甜的水果(果汁少) 食物例子：番石榴、香蕉、奇異果(酸甜)

影響：痰量增多程度小

食用建議：不推介 5. 酸水果 食物例子：稀釋檸檬汁

影響：痰量減少

食用建議：可以吃 6. 甜蔬果 食物例子：番茄、小黄瓜、白菜青菜、紅白蘿蔔

影響：不太影響

食用建議：可以吃 7. 澱粉類 食物例子：白飯、蕃薯、薯仔、麵食

影響：不太影響

食用建議：可以吃 8. 調味料 食物例子：辣椒、胡椒

影響：刺激氣管想咳嗽

食用建議：不推介

9. 冰品冷飲 食物例子：冰、水果冰、加糖果汁、手搖飲

影響：氣管收縮、痰增多

食用建議：不推介 10. 奶類 食物例子：鮮奶、調味奶、果汁牛奶

例外：泡奶粉、保久乳比較不會增加痰

影響：痰增多

食用建議：不推介 11. 豆漿 食物例子：甜豆漿

例外：無糖豆漿

影響：痰增多

食用建議：不推介

12. 煙品 食物例子：吸煙、電子煙

影響：氣管收縮、痰發炎

食用建議：不推介 13. 酒類 食物例子：水果酒、啤酒、高濃度酒精

例外：米酒、清酒比較不會增加痰

影響：水果酒啤酒痰增多、有時候氣管收縮

食用建議：不常喝者不推介、常喝酒者不太影響 14. 魚類 食物例子：任何魚類，不辣

影響：沒問題

食用建議：可以吃 15. 肉類 食物例子：任何肉類，不辣

影響：沒問題

食用建議：可以吃 16. 麻油料理 食物例子：任何麻油料理

影響：氣管收縮

食用建議：急性咳嗽者不推介、 慢性咳嗽影響較小 17. 補藥 食物例子：黃耆、人參

影響：氣管發炎

食用建議：急性咳嗽者不推介、慢性咳嗽影響較小 蘇醫生強調，以上建議只是個人經驗整理而成，並不代表所有人的情況。在咳嗽期間，最重要的是根據自身的體質和症狀作出適當的飲食選擇。