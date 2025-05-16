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健康
2025-05-16 20:30:00

咳嗽時要戒口？水果奶類可以吃？醫生推介17大咳嗽飲食全攻略

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咳嗽時要戒口？水果奶類可以吃？醫生推介17大咳嗽飲食全攻略

咳嗽時要戒口？水果奶類可以吃？醫生推介17大咳嗽飲食全攻略

最近新冠疫情又再現， 令人咳嗽不止，飲食如何選擇才可以有效止咳？有醫生分享自身行醫經驗，整理出17種咳嗽時飲食建議，其中有患者經常疑惑的食物，如水果或奶類等，並適用於大多數人。

醫生推介17大咳嗽飲食全攻略

胸腔內科醫科蘇一峰醫生在其facebook專頁上分享指，患者經常詢問關於咳嗽時的飲食問題。雖然每個人的體質可能有所不同，但以下是基於他的醫療經驗整理出來的飲食建議，適用於大多數人：

1. 甜食

  • 食物例子：蛋糕、甜食
  • 影響：痰量增多程度高
  • 食用建議：不推介

2. 甜水果(大量果汁)

  • 食物例子：提子、車厘子、橙、桔等
  • 例外：西瓜
  • 影響：痰量增多程度高
  • 食用建議：不推介

3. 甜水果(大量果汁)

  • 食物例子：木瓜、芒果、蘋果、火龍果
  • 影響：痰量增多程度適中
  • 食用建議：不推介

4. 比較不甜的水果(果汁少) 

  • 食物例子：番石榴、香蕉、奇異果(酸甜)
  • 影響：痰量增多程度小
  • 食用建議：不推介

5. 酸水果

  • 食物例子：稀釋檸檬汁
  • 影響：痰量減少
  • 食用建議：可以吃

6. 甜蔬果

  • 食物例子：番茄、小黄瓜、白菜青菜、紅白蘿蔔
  • 影響：不太影響
  • 食用建議：可以吃

7. 澱粉類

  • 食物例子：白飯、蕃薯、薯仔、麵食
  • 影響：不太影響
  • 食用建議：可以吃

8. 調味料

  • 食物例子：辣椒、胡椒
  • 影響：刺激氣管想咳嗽
  • 食用建議：不推介
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9. 冰品冷飲

  • 食物例子：冰、水果冰、加糖果汁、手搖飲
  • 影響：氣管收縮、痰增多
  • 食用建議：不推介

10. 奶類

  • 食物例子：鮮奶、調味奶、果汁牛奶
  • 例外：泡奶粉、保久乳比較不會增加痰
  • 影響：痰增多
  • 食用建議：不推介

11. 豆漿

  • 食物例子：甜豆漿
  • 例外：無糖豆漿
  • 影響：痰增多
  • 食用建議：不推介


12. 煙品

  • 食物例子：吸煙、電子煙
  • 影響：氣管收縮、痰發炎
  • 食用建議：不推介

13. 酒類

  • 食物例子：水果酒、啤酒、高濃度酒精
  • 例外：米酒、清酒比較不會增加痰
  • 影響：水果酒啤酒痰增多、有時候氣管收縮
  • 食用建議：不常喝者不推介、常喝酒者不太影響

14. 魚類

  • 食物例子：任何魚類，不辣
  • 影響：沒問題
  • 食用建議：可以吃

15. 肉類

  • 食物例子：任何肉類，不辣
  • 影響：沒問題
  • 食用建議：可以吃

16. 麻油料理

  • 食物例子：任何麻油料理
  • 影響：氣管收縮
  • 食用建議：急性咳嗽者不推介、 慢性咳嗽影響較小

17. 補藥

  • 食物例子：黃耆、人參
  • 影響：氣管發炎
  • 食用建議：急性咳嗽者不推介、慢性咳嗽影響較小

蘇醫生強調，以上建議只是個人經驗整理而成，並不代表所有人的情況。在咳嗽期間，最重要的是根據自身的體質和症狀作出適當的飲食選擇。

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