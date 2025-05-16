咳嗽時要戒口？水果奶類可以吃？醫生推介17大咳嗽飲食全攻略

最近新冠疫情又再現， 令人咳嗽不止，飲食如何選擇才可以有效止咳？有醫生分享自身行醫經驗，整理出17種咳嗽時飲食建議，其中有患者經常疑惑的食物，如水果或奶類等，並適用於大多數人。
醫生推介17大咳嗽飲食全攻略
胸腔內科醫科蘇一峰醫生在其facebook專頁上分享指，患者經常詢問關於咳嗽時的飲食問題。雖然每個人的體質可能有所不同，但以下是基於他的醫療經驗整理出來的飲食建議，適用於大多數人：
1. 甜食
- 食物例子：蛋糕、甜食
- 影響：痰量增多程度高
- 食用建議：不推介
2. 甜水果(大量果汁)
- 食物例子：提子、車厘子、橙、桔等
- 例外：西瓜
- 影響：痰量增多程度高
- 食用建議：不推介
3. 甜水果(大量果汁)
- 食物例子：木瓜、芒果、蘋果、火龍果
- 影響：痰量增多程度適中
- 食用建議：不推介
4. 比較不甜的水果(果汁少)
- 食物例子：番石榴、香蕉、奇異果(酸甜)
- 影響：痰量增多程度小
- 食用建議：不推介
5. 酸水果
- 食物例子：稀釋檸檬汁
- 影響：痰量減少
- 食用建議：可以吃
6. 甜蔬果
- 食物例子：番茄、小黄瓜、白菜青菜、紅白蘿蔔
- 影響：不太影響
- 食用建議：可以吃
7. 澱粉類
- 食物例子：白飯、蕃薯、薯仔、麵食
- 影響：不太影響
- 食用建議：可以吃
8. 調味料
- 食物例子：辣椒、胡椒
- 影響：刺激氣管想咳嗽
- 食用建議：不推介
9. 冰品冷飲
- 食物例子：冰、水果冰、加糖果汁、手搖飲
- 影響：氣管收縮、痰增多
- 食用建議：不推介
10. 奶類
- 食物例子：鮮奶、調味奶、果汁牛奶
- 例外：泡奶粉、保久乳比較不會增加痰
- 影響：痰增多
- 食用建議：不推介
11. 豆漿
- 食物例子：甜豆漿
- 例外：無糖豆漿
- 影響：痰增多
- 食用建議：不推介
12. 煙品
- 食物例子：吸煙、電子煙
- 影響：氣管收縮、痰發炎
- 食用建議：不推介
13. 酒類
- 食物例子：水果酒、啤酒、高濃度酒精
- 例外：米酒、清酒比較不會增加痰
- 影響：水果酒啤酒痰增多、有時候氣管收縮
- 食用建議：不常喝者不推介、常喝酒者不太影響
14. 魚類
- 食物例子：任何魚類，不辣
- 影響：沒問題
- 食用建議：可以吃
15. 肉類
- 食物例子：任何肉類，不辣
- 影響：沒問題
- 食用建議：可以吃
16. 麻油料理
- 食物例子：任何麻油料理
- 影響：氣管收縮
- 食用建議：急性咳嗽者不推介、 慢性咳嗽影響較小
17. 補藥
- 食物例子：黃耆、人參
- 影響：氣管發炎
- 食用建議：急性咳嗽者不推介、慢性咳嗽影響較小
蘇醫生強調，以上建議只是個人經驗整理而成，並不代表所有人的情況。在咳嗽期間，最重要的是根據自身的體質和症狀作出適當的飲食選擇。