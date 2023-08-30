咳嗽｜乾咳、痰多咳不停？秋季應養陰潤肺防燥咳

立秋後，天氣多是豔陽高照，儘管氣溫不太高，但卻讓人有燥熱的感覺，許多人在這個節氣容易有咳嗽的症狀，這就是古人所說的秋燥。中醫認為秋燥除了會咳嗽以外，也會出現皮膚乾澀、鼻子乾燥、嘴唇乾等現象。秋季因為陽氣漸收，陰氣漸長，氣候乾操，所以秋天養身主要以「潤燥」為主。

易有呼吸道症狀 《黃帝內經》上說「收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也。」秋天以「燥邪」為主，最容易傷肺陰，所以秋天容易會有咳嗽、鼻子乾燥等呼吸道症狀。除了呼吸道症狀外，也會有嘴唇乾、皮膚乾裂、喉嚨乾燥、大便乾等症狀。中醫師莊可鈞分享，在中醫上，咳嗽主要可分為三種，分別為熱咳、寒咳、燥咳。

百合沙參麥冬茶

百合沙參麥冬茶 材料：百合 10g 、沙參 10g 、麥門冬 5g

作法：將上述藥材洗淨加入 500cc 水中煮沸放涼後即可飲用

功效：百合具有養陰潤肺、清心安神的功效；沙參養陰清肺，益胃生津；麥門冬具有養陰潤肺、益胃生津、清心除煩的功效，三藥合用養陰清肺，潤肺止咳。