咳嗽｜乾咳、痰多咳不停？秋季應養陰潤肺防燥咳

立秋後，天氣多是豔陽高照，儘管氣溫不太高，但卻讓人有燥熱的感覺，許多人在這個節氣容易有咳嗽的症狀，這就是古人所說的秋燥。中醫認為秋燥除了會咳嗽以外，也會出現皮膚乾澀、鼻子乾燥、嘴唇乾等現象。秋季因為陽氣漸收，陰氣漸長，氣候乾操，所以秋天養身主要以「潤燥」為主。
易有呼吸道症狀
《黃帝內經》上說「收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也。」秋天以「燥邪」為主，最容易傷肺陰，所以秋天容易會有咳嗽、鼻子乾燥等呼吸道症狀。除了呼吸道症狀外，也會有嘴唇乾、皮膚乾裂、喉嚨乾燥、大便乾等症狀。中醫師莊可鈞分享，在中醫上，咳嗽主要可分為三種，分別為熱咳、寒咳、燥咳。
百合沙參麥冬茶
- 材料：百合10g、沙參10g、麥門冬5g
- 作法：將上述藥材洗淨加入500cc水中煮沸放涼後即可飲用
- 功效：百合具有養陰潤肺、清心安神的功效；沙參養陰清肺，益胃生津；麥門冬具有養陰潤肺、益胃生津、清心除煩的功效，三藥合用養陰清肺，潤肺止咳。
潤肺止咳要穴
孔最穴
- 位置：前臂屈側，腕橫紋上7寸處
- 功效：為肺經穴位，具有清熱、發表、利咽、止血的功效。可用於治療哮喘、咳嗽、喉嚨痛、支氣管炎等。
合谷穴
- 位置：位在手掌虎口處，在第一、二掌骨之間，兩骨相合處
- 功效：具有疏散風邪、清利肺氣等功效。用於緩解過敏、感冒、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛等不適症狀。
太淵穴
- 位置：位於掌後腕橫紋橈側端，橈動脈的橈側凹陷中
- 功效：為肺經穴位，具有宣肺平喘、止咳化痰、清咽消腫的功效。可用於治療咳嗽、氣喘、喉嚨腫痛等症狀。
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