哈佛研究：父母抑鬱或焦慮，孩子也憂心卻不說！專家教親子如何說出煩惱

開學已經過了四周，身為父母的你擔憂著孩子是否適應新學校、新班級還有身心健康，甚至有察覺自己的身心狀況嗎？或想過孩子也會擔心你的心理健康嗎？一份由美國哈佛大學教育學院進行的研究指出，三分之一青少年的父母患有抑鬱或焦慮症，且將近40%的青少年至少擔心一位父母親的心理健康。

情感表達解讀不同 引導式問法釐清情緒 國立成功大學教育研究所所長董旭英說明，在家庭角色分工上，孩子較被動，特別在「情感表達」上，大多是長輩主動關心，青少年通常不太會或不了解如何明確表達內心的不愉快，認為他人應該知道我的情緒，如果他人提問，孩子通常會迂迴或簡短回應，而彼此的解讀意義常不一致。 他建議，讓青少年先了解情緒的分化，包含正負向情緒；家長用引導式問法，像為甚麼這麼想、你不快樂的原因是甚麼等，多讓孩子表達，協助他們釐清情緒。

父母與孩子分享 養成孩子主動訴說習慣 此外，因為孩子們出生於數位AI時代，習慣快速的生活節奏，許多事情因科技變得簡單好操作，雖方便卻失去投入的價值，可以幫助孩子在生活中多塑造自己價值的機會，只要有感受到付出便會產生有價值的感受。 董旭英提醒，父母也要每天找時間和孩子聊聊，分享自己的心情與一天生活，當「父母願意與孩子分享」，會讓孩子感到被尊重與產生價值感，較容易養成願意主動訴說的習慣。