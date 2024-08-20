哮喘兒染新冠更焦慮與抑鬱？台灣研究：良好控制哮喘有助病童度過疫情

台灣彰化基督教兒童醫院兒童過敏免疫科蔡易晉與兒童發展中心張通銘二位主任在2024年發表聯合研究於國際兒童過敏免疫的權威醫學期刊《兒科過敏和免疫學》(Pediatric Allergy and Immunology)，顯示：「在新冠病毒感染後哮喘病童的哮喘控制情況，與兒童心理焦慮和抑鬱之間存在顯著的相關性。」

蔡易晉與張通銘二位主任研究發現，在520名哮喘病童中，7.1%患有焦慮症狀，4.8%有恐慌症狀，3.7%有廣泛性焦慮症狀，10%有分離性焦慮症狀，8.8%有社交焦慮症，5.4%有學校恐懼症狀，1.5%的病童顯示出輕度抑鬱症狀。確診新冠病毒感染的哮喘病童患者在焦慮和抑鬱測量問卷的嚴重度顯著增加，尤其是在哮喘控制欠佳的病童中，焦慮和抑鬱測量值最高值。

研究結果強調了醫療專業人員需要密切監測哮喘兒童的哮喘控制情況，並及時提供適當的心理支持，以防止在持續的新冠大流行期間出現更高的心理健康問題風險。

密切監測哮喘與心理支持 伴患有哮喘的新冠病童度過病情

蔡易晉主任指出，研究結果強調了醫療專業人員需要密切監測哮喘兒童的哮喘控制情況，並及時提供適當的心理支持，以防止在持續的新冠大流行期間出現更高的心理健康問題風險。張通銘主任表示，研究發現哮喘合併有新冠感染個案容易抑鬱、焦慮，可以到彰基兒童發展中心尋求專業的醫療諮詢，會安排相關的衡鑑、心理諮商。最重要是家庭端的支持，讓孩子能夠走過這段比較痛苦的日子。

而該研究呼籲，對於哮喘兒童，尤其是在面臨新冠疫情的挑戰時，良好的哮喘控制至關重要。通過有效的哮喘管理，不僅可以減少哮喘發作的頻率和嚴重程度，還能幫助減少兒童在疫情期間的焦慮和抑鬱風險。

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