哮喘與慢性阻塞性肺病重疊「肺功能退化更快」！1種風險因素要遠離

76歲朱先生，是一位哮喘與慢性阻塞性肺病重疊症患者，學生時期經常因天氣變化、居住環境長期燃燒產生的煙霧而出現過敏性鼻炎反應；也曾因感冒引發哮喘發作；青壯年時期因職業關係，從事路況測量、下水道、污水處理工程等需長時間處於粉塵暴露的環境。過去就經常因感冒合併哮喘發作就醫治療，因年齡增長有逐年增加發作的趨勢。退休後，也常反覆住院治療，經診斷為哮喘與慢性阻塞性肺病。

慢阻肺病老年最常見的呼吸道疾病 多因煙所致 高醫附設中和紀念醫院吳哲維醫務秘書表示，對長者而言，慢性呼吸道疾病中，慢阻肺病是最常見的老年呼吸道疾病，而老化本身是慢阻肺病的風險因素之一，其發病率常伴隨年齡的增長而增加。高比例的慢阻肺病患者是因吸煙或二手煙暴露所致；吸煙愈久，不可逆的肺傷害愈大。

不會單獨存在 常合併慢性病共存 高醫胸腔內科檢查室蔡英明主任表示，阻塞型肺病包含最常見的哮喘及慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease, 簡稱慢阻肺病)，皆為長者常見的下呼吸道疾病。慢阻肺病通常都不會單獨存在，而是與其他慢性病共存，稱為慢性阻塞性肺病之共病症，包括：心血管疾病、肺癌、糖尿病、胃酸倒流、焦慮症以及抑鬱症等。