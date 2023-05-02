哮喘｜三大策略減哮喘發作

哮喘是十分常見的呼吸道疾病，估計全港有逾40萬名患者；而哮喘每年亦引致70至90宗死亡個案，當中20至30人為15至44歲人士。今日(5月2日)是世界哮喘日，患者及照顧者不妨學懂三大策略，減少發作並減低死亡風險。
呼吸系統科專科醫生石嵐軒表示，哮喘是過敏性支氣管長期發炎，發病時炎症加劇令支氣管腫脹、狹窄，或致呼吸困難；非發病時期情況較輕微，但炎症仍然存在。「肥胖、吸煙、呼吸道感染是哮喘的一部分誘因，嚴重哮喘者亦常見這些因素，令病情更難控制。」
嚴重患者易發病
若使用了高劑量吸入式類固醇，再配合第二種藥物和/或口服類固醇，病情仍未受控，即屬嚴重哮喘。石嵐軒續指，「嚴重哮喘患者的發病率和死亡風險都比一般哮喘患者高，或與病情難控制、錯判自己病情、不能客觀地評估哮喘是否受控有關。」有見及此，醫生、護士及患者要緊密合作，執行三大策略以減死亡風險。
藥物治療
第一個策略是藥物治療。石嵐軒指出，「醫生會根據病情調校藥物組合和劑量，以達最佳療效。」藥物分即時紓緩和長期預防兩大類，前者為俗稱急救藥的氣短效管舒張劑，後者則為吸入式類固醇，及長效氣管舒張劑加吸入式類固醇的混合藥物。「吸入式類固醇除可直達氣管控制炎症，也比口服類固醇的副作用少得多，是哮喘治療最重要的藥物。」另外，亦有茶鹼、白三烯素受體阻斷劑等輔助性質的口服藥。對於嚴重患者，亦可考慮生物製劑，針對性減低肺部炎症，亦減少依賴口服類固醇。
自我管理
第二個策略是患者自我管理計劃。呼吸系統科專科護士、前香港呼吸系統科護理學院主席列碧琪解釋，「過往不少報道指大部分患者使用吸入器的方法有誤，或影響治療效果，由於吸入藥物種類繁多，患者須由護士持續教育、評估及跟進。另外，患者應定時記錄哮喘日記及做哮喘控制指數測試(ACT)，有助提升藥物依從性，而病情有變化亦可做出正確處理。」若懷疑病情轉變，也可用最高流速計計算一秒鐘用力呼氣肺容積(FEV1)，有助及早發現。
生活貼士
最後一個策略是哮喘生活貼士。要避免發作，首先是依照醫生指示用藥，即使感覺良好也要依時覆診。列碧琪認為，日常生活上，患者要戒煙及避免吸二手煙，另應減少家居環境中的致敏原，如避免飼養貓狗等寵物；保持室內乾爽減少霉菌和塵蟎孳生，勤加清潔床單、窗簾、布藝家具，避免使用地氈、減少毛公仔；不要在家放置香薰油、燒香燭等強烈氣味的東西；接種流感疫苗，避免到人多擠逼地方，或戴上口罩。「值得一提的是，不少患者因害怕發作而不做運動，其實適量帶氧運動有助增強心肺功能，對病情有幫助，只要運動前15分鐘吸兩口短效氣管舒張劑就可以如常運動。」