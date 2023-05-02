哮喘｜三大策略減哮喘發作

三大策略減哮喘發作

哮喘是十分常見的呼吸道疾病，估計全港有逾40萬名患者；而哮喘每年亦引致70至90宗死亡個案，當中20至30人為15至44歲人士。今日(5月2日)是世界哮喘日，患者及照顧者不妨學懂三大策略，減少發作並減低死亡風險。 呼吸系統科專科醫生石嵐軒表示，哮喘是過敏性支氣管長期發炎，發病時炎症加劇令支氣管腫脹、狹窄，或致呼吸困難；非發病時期情況較輕微，但炎症仍然存在。「肥胖、吸煙、呼吸道感染是哮喘的一部分誘因，嚴重哮喘者亦常見這些因素，令病情更難控制。」

嚴重患者易發病 若使用了高劑量吸入式類固醇，再配合第二種藥物和/或口服類固醇，病情仍未受控，即屬嚴重哮喘。石嵐軒續指，「嚴重哮喘患者的發病率和死亡風險都比一般哮喘患者高，或與病情難控制、錯判自己病情、不能客觀地評估哮喘是否受控有關。」有見及此，醫生、護士及患者要緊密合作，執行三大策略以減死亡風險。 藥物治療 第一個策略是藥物治療。石嵐軒指出，「醫生會根據病情調校藥物組合和劑量，以達最佳療效。」藥物分即時紓緩和長期預防兩大類，前者為俗稱急救藥的氣短效管舒張劑，後者則為吸入式類固醇，及長效氣管舒張劑加吸入式類固醇的混合藥物。「吸入式類固醇除可直達氣管控制炎症，也比口服類固醇的副作用少得多，是哮喘治療最重要的藥物。」另外，亦有茶鹼、白三烯素受體阻斷劑等輔助性質的口服藥。對於嚴重患者，亦可考慮生物製劑，針對性減低肺部炎症，亦減少依賴口服類固醇。