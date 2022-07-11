哮喘｜支氣管熱成形術 減哮喘嚴重發作

支氣管熱成形術 減哮喘嚴重發作

哮喘是香港常見的呼吸系統疾病，嚴重患者如已使用高劑量吸入式類固醇和長效氣管舒張劑，又或需要加上額外藥物，而仍未令病情完全受控，影響日常生活時，可以考慮介入性手術——支氣管熱成形術，減低發作次數和嚴重程度。 呼吸系統科專科醫生王君玲表示，「據香港胸肺學會統計數字，香港最少有33萬個哮喘患者，不同年齡的發病率有些分別，估計兒童約11%至13%；成年人約6%至8%；長者亦有5.8%。」患者如接觸到刺激氣管的物質，就會導致氣管壁的平滑肌收縮及氣管內分泌物增加，令氣管收窄、呼吸困難。

判斷嚴重程度 考慮治療方案前，須先斷定哮喘的嚴重程度。據美國胸肺科學會和歐洲胸肺科學會於2014年的界定，當患者要用高劑量吸入式類固醇，再加長效氣管舒張劑，又或需要額外藥物，才可避免哮喘失控，又或仍然失控，便算嚴重。王君玲續指，「症狀控制差，即哮喘控制問卷(ACQ)分數高於1.5、哮喘控制測試(ACT)分數少於20；又或者過去一年因發作而要使用口服類固醇療程兩次或以上，又或因哮喘發作而引致入院治療，或入加護病房治療等，都屬於失控。」 減少八成急症求診 支氣管熱成形術利用射頻熱能，將支氣管壁增厚了的平滑肌變薄，並減低其活躍性，從而減少發作次數，以及發作的嚴重程度。臨床研究顯示，完成支氣管熱成形術的患者，可減嚴重發作32%；而一般發作引致急症室求診減少84%；因發作而缺席上班上學的天數亦降66%。王君玲補充，「持續跟進十數年下，有關患者的哮喘發作次數仍維持減少，惟支氣管擴張的風險略升，約7%人出現此問題，不過並沒有引起徵狀。」

