唇色看健康 蒼白帶紅青紫可能是虛熱寒

你我都想每日有容光煥發的臉容，但很多時因為不良的生活習慣，導致面青口唇白。從中醫的角色，原來一個人的唇色與脾胃機能及免疫力息息相關，因為觀察唇色變化有助了解體內的健康狀況，並可透過適當調理達到改善唇色的效果。
脾開竅於口
中醫理論認為脾開竅於口，其華在唇，即脾胃機能的好壞往往會顯現在唇口周圍，而脾胃機能欠佳甚至會影響味覺或口水的分泌。由此可見，雖然嘴唇色澤受先天影響，但健康狀況亦會令唇部出現變化。 例如唇色淡白而蒼，可能是脾虛或血虛造成無血氣供給於唇，這情況很多時與不正常飲食、不健康節食、病理性貧血等有關。要改善可以透過調理脾氣，當氣血充足唇色便恢復健康色彩。
紅赤主熱症 青紫暗屬寒症
不過，唇色過於鮮紅亦非好事，因為唇色紅赤主熱症，一旦熱症火氣向腸胃系統蔓延，傳導至舌及唇就會令唇色表現紅赤狀態。這時就要適當清熱，但要避免寒涼藥性以免傷及脾胃，亦可透過適當的運動幫助平息體內累積的火氣。
至於唇色青紫暗則屬寒症，多由陽虛、氣虛或是氣滯血瘀造成的血氣不通，引起局部血流循環效率不佳。這時可以選擇一些具有溫通效果的食物，如薑、蒜、洋葱、胡椒及香料等，幫助改善食物寒熱調性，從而改善局部循環。
乾燥龜裂津少陰虛
另方面，如果嘴唇表面乾燥龜裂，可能是津少陰虛，需要透過改善脾胃運化能力，將藥性及食物中的津液轉化成身體可用的材料，才能讓皮膚及黏膜層保持健康。假如口唇長出疱疹就是身體免疫力不足令病毒有機可乘，初期可以清熱方法降低局部發炎反應，然後就要採取平補平瀉穩定免疫系統及強化身體的代謝功能，幫助身體排走毒素，最後是透過調整體質強化免疫系，預防病毒再次發作。