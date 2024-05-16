唇色看健康 蒼白帶紅青紫可能是虛熱寒

你我都想每日有容光煥發的臉容，但很多時因為不良的生活習慣，導致面青口唇白。從中醫的角色，原來一個人的唇色與脾胃機能及免疫力息息相關，因為觀察唇色變化有助了解體內的健康狀況，並可透過適當調理達到改善唇色的效果。

中醫理論認為脾開竅於口，其華在唇，即脾胃機能的好壞往往會顯現在唇口周圍，而脾胃機能欠佳甚至會影響味覺或口水的分泌。由此可見，雖然嘴唇色澤受先天影響，但健康狀況亦會令唇部出現變化。 例如唇色淡白而蒼，可能是脾虛或血虛造成無血氣供給於唇，這情況很多時與不正常飲食、不健康節食、病理性貧血等有關。要改善可以透過調理脾氣，當氣血充足唇色便恢復健康色彩。

中醫理論認為脾開竅於口，其華在唇，即脾胃機能的好壞往往會顯現在唇口周圍，而脾胃機能欠佳甚至會影響味覺或口水的分泌。

紅赤主熱症 青紫暗屬寒症

不過，唇色過於鮮紅亦非好事，因為唇色紅赤主熱症，一旦熱症火氣向腸胃系統蔓延，傳導至舌及唇就會令唇色表現紅赤狀態。這時就要適當清熱，但要避免寒涼藥性以免傷及脾胃，亦可透過適當的運動幫助平息體內累積的火氣。

至於唇色青紫暗則屬寒症，多由陽虛、氣虛或是氣滯血瘀造成的血氣不通，引起局部血流循環效率不佳。這時可以選擇一些具有溫通效果的食物，如薑、蒜、洋葱、胡椒及香料等，幫助改善食物寒熱調性，從而改善局部循環。