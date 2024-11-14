唐三藏都要知 點樣控糖取西經？

香港患糖尿病人士約有70萬，平均十個人就有一個是糖尿病患者，所以認識糖尿病好重要。

患上糖尿病的人士，他們的胰臟功能不足，原因如下：

胰島素分泌不足夠

胰島素分泌的速度較正常慢

胰島素功能降低，引致血糖長時間升高

控制血糖最重要的原則便是保存胰臟功能：

首先是適當的飲食，加上運動，藥物治療包括口服藥物及注射胰島素以穩定我們的血糖水平，令胰臟可以繼續工作。