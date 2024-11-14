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健康
2024-11-14 07:30:00

唐三藏都要知 點樣控糖取西經？

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香港患糖尿病人士約有70萬，平均十個人就有一個是糖尿病患者，所以認識糖尿病好重要。

 

患上糖尿病的人士，他們的胰臟功能不足，原因如下：

  • 胰島素分泌不足夠
  • 胰島素分泌的速度較正常慢
  • 胰島素功能降低，引致血糖長時間升高

 

控制血糖最重要的原則便是保存胰臟功能：

首先是適當的飲食，加上運動，藥物治療包括口服藥物及注射胰島素以穩定我們的血糖水平，令胰臟可以繼續工作。

內分泌及糖尿科專科醫生 唐俊業醫生

內分泌及糖尿科專科醫生 唐俊業醫生

點解要注射胰島素？

某些糖尿病病人，血糖水平太高，儘早注射胰島素，可幫助降低血糖，令胰臟有機會休息，可有效保存及改善胰臟功能

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哪類患者需要注射胰島素？

  • 一型糖尿病患者
  • 二型糖尿病患者：
    - 出現體重減輕， 嚴重口乾口渴，高血糖症狀
    - 年紀大或口服藥物功能降低
    - 其他疾病人士：如患有肝病、腎病 、心臟衰竭、肺病等
    - 患有妊娠糖尿病女士

新一代胰島素針可達致無痛注射，可容易調校注射份量，每日只要記住打針控制好血糖，胰臟功能改善，將來有機會不用注射胰島素。

 

控制血糖六大因素

一 ）保存胰臟功能

二） 保持良好的飲食習慣

三） 保持適當的運動

四） 接受適合的藥物治療， 包括注射胰島素

五） 維持良好的情緒健康

六） 維持足夠睡眠

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