唐詩詠1個逆齡習慣 重拾30歲健康體魄

近期熱播劇《隱形戰隊》迎來大結局，劇中飾演Madam Q的唐詩詠有不動作場面，需要用到大量體力，加上拍戲經常日夜顛倒，詩詠更分享曾因為拍攝而四天沒睡覺，令身體不斷跌Volt。到底詩詠如何保持凍齡的同時，又能保持活力應付大量拍攝工作？
唐詩詠分享1招逆齡秘訣
唐詩詠一直非常注重自己的身體，她表示：「在拍攝以外的時間，我都會保持良好的生活習慣，亦有服食營養補充劑的習慣，令身體維持最佳狀態！」
而唐詩詠的逆齡秘訣就是「草姬NMN24000+」！草姬是她一直信賴的保健品牌，詩詠更大讚「草姬NMN24000+」強效版，更快見效、更強效、更全面以及更科學，連續吃7天就能感受到明顯效果。
相信許多繁忙的都市人都與詩詠一樣，因為工作而食無定時、缺乏良好的作息且壓力大，加上年紀漸長，身體機能因為衰老而變差。想令身體機能回復年輕狀態，關鍵在於要令細胞回復年輕！
科研實證NMN+破壁靈芝孢子配方對抗衰老產生協同效應
科學園科研權威證實「草姬NMN24000+」的配方「NMN+98%*破壁靈芝孢子」對抗衰老產生協同效應，補充NMN高達2.4倍￭，直接提高體內NAD+水平，使88%亞洲人細胞因抗氧化而變得年輕◇，令高達80%亞洲人細胞內的DNA形成保護◇，令身體回復最健康的狀態。
1粒等同12款抗衰老功效
唐詩詠作為草姬NMN的長期用家，她表示自從服食了草姬NMN，睡眠質素有明顯改善，整個人精神更好、更有活力，亦增強了抵抗力。每日食1粒草姬NMN就等同12款抗衰老功效，由內而外抗衰老，非常全面。而且每粒草姬NMN都是植物膠囊，素食者亦適用。包裝更是獨立鋁箔排裝，更衛生又方便！
除了詩詠滿意草姬NMN的功效，亦有許多亞洲用家認同。草姬NMN24000+有專為亞洲用家而設的服食調查報告，報告顯示100%用家推薦草姬NMN▼、增強免疫力系統▼、改善睡眠質素▼、身體精神活力▼以及95%用家認同腦專注力上升▼。
想跟唐詩詠一樣保持年輕健康的體魄，就要及早對抗衰老！「草姬NMN24000+」強效版現已於萬寧及其官網、各草姬門市以及ZINOMALL官方購物網有售。立即領取萬寧$80現金優惠券，優惠期有限，把握機會去萬寧購買吧！https://www.zinomall.com/articles/nmn24000-80/
*Result is tested by the in-house laboratory of manufacturer.
￭對比草姬NMN10000+高達2.4倍
▼草姬NMN+ 2022年亞洲用家認同的服食調查報告數據
◇草姬科學園生物科研團隊2022研究數據