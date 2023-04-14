唐詩詠1個逆齡習慣 重拾30歲健康體魄

近期熱播劇《隱形戰隊》迎來大結局，劇中飾演Madam Q的唐詩詠有不動作場面，需要用到大量體力，加上拍戲經常日夜顛倒，詩詠更分享曾因為拍攝而四天沒睡覺，令身體不斷跌Volt。到底詩詠如何保持凍齡的同時，又能保持活力應付大量拍攝工作？

唐詩詠分享 1 招逆齡秘訣

唐詩詠一直非常注重自己的身體，她表示：「在拍攝以外的時間，我都會保持良好的生活習慣，亦有服食營養補充劑的習慣，令身體維持最佳狀態！」

而唐詩詠的逆齡秘訣就是「草姬NMN24000+」！草姬是她一直信賴的保健品牌，詩詠更大讚「草姬NMN24000+」強效版，更快見效、更強效、更全面以及更科學，連續吃7天就能感受到明顯效果。

相信許多繁忙的都市人都與詩詠一樣，因為工作而食無定時、缺乏良好的作息且壓力大，加上年紀漸長，身體機能因為衰老而變差。想令身體機能回復年輕狀態，關鍵在於要令細胞回復年輕！