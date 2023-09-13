唔使再去醫院瞓一晚！AI預測15分鐘即知有冇睡眠窒息症

近年來由於睡眠醫學的進展，有愈來愈多的睡眠障礙疾病受到關注，特別是阻塞性睡眠窒息症(Obstructive Sleep Apnea, OSA)。除了影響睡眠質素以外，它也被認爲與許多重要慢性疾病有密切關係，例如心血管疾病、血脂異常、抑鬱症與認知障礙等。然而其診斷率卻仍偏低，主要原因是自我察覺不易，以及傳統上的隔夜多功能睡眠生理檢查的程序繁複，往往需要到醫院的睡眠中心睡一晚。

人工智能超聲波睡眠檢測儀 即時偵測阻塞性睡眠窒息症 因此近年來有愈來愈多的居家睡眠檢測方式及新創的睡眠檢查方法被研發出來——「人工智能超聲波睡眠檢測儀」，可於短時間10至15分鐘內完成睡眠窒息症的篩檢及風險評估，已獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA核准。 人工智能超聲波睡眠檢測儀是由臺大王鶴健教授超聲波團隊與安克生醫陳正剛技術顧問(臺大工學院教授)共同研發出來之設備，也跟美國史丹佛大學睡眠醫學中心、臺大醫院健康管理中心進行臨床試驗，成果證實可以有效並即時的偵測出容易患有阻塞性睡眠窒息症的高風險族組，以及早進行相關的診斷與治療。