唔使再去醫院瞓一晚！AI預測15分鐘即知有冇睡眠窒息症

近年來由於睡眠醫學的進展，有愈來愈多的睡眠障礙疾病受到關注，特別是阻塞性睡眠窒息症(Obstructive Sleep Apnea, OSA)。除了影響睡眠質素以外，它也被認爲與許多重要慢性疾病有密切關係，例如心血管疾病、血脂異常、抑鬱症與認知障礙等。然而其診斷率卻仍偏低，主要原因是自我察覺不易，以及傳統上的隔夜多功能睡眠生理檢查的程序繁複，往往需要到醫院的睡眠中心睡一晚。
人工智能超聲波睡眠檢測儀 即時偵測阻塞性睡眠窒息症
因此近年來有愈來愈多的居家睡眠檢測方式及新創的睡眠檢查方法被研發出來——「人工智能超聲波睡眠檢測儀」，可於短時間10至15分鐘內完成睡眠窒息症的篩檢及風險評估，已獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA核准。
人工智能超聲波睡眠檢測儀是由臺大王鶴健教授超聲波團隊與安克生醫陳正剛技術顧問(臺大工學院教授)共同研發出來之設備，也跟美國史丹佛大學睡眠醫學中心、臺大醫院健康管理中心進行臨床試驗，成果證實可以有效並即時的偵測出容易患有阻塞性睡眠窒息症的高風險族組，以及早進行相關的診斷與治療。
人工智能AI輔助 早期發現、早期診斷
透過這樣的創新智能化超聲波上呼吸道解剖結構檢測，比傳統的檢查更為深入檢測上呼吸道阻塞或狹窄的程度，並得知咽喉及口腔舌部等軟組織的軟硬度，配合相關耳鼻喉科、睡眠專科醫生的整體評估，透過人工智能AI預測患者罹患OSA的中重度風險，不僅可以早期發現、早期診斷，並可提供給臨床耳鼻喉科醫生做進一步手術治療的重要參考依據。
根據臺大醫院健康管理中心的前瞻性研究顯示，約有九成的中重度睡眠窒息症病患，可以藉由「人工智能超聲波睡眠檢測儀」被提早偵測出來，由於不少患者為非肥胖的青壯年齡社會中堅族群，這樣的檢測服務預期將能提升患者的睡眠與生活質素，並有效降低日後罹病的醫療支出與生產力損失。
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