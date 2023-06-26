唔放屁會點？或腸道受腫瘤阻塞警號

若數天或數周沒有放屁，並且伴隨著腹脹、不適感、消化問題或其他相關症狀，嚴重恐是腸道受腫瘤阻塞的狀況。

放屁是人體正常生理現象，但若不放屁會有甚麼後果？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒日前在社交平台發文表示，有位女性患者長達一星期沒放屁，因而到門診求助。他說明，正常人每天平均放屁5到15次，若數天或數周沒有放屁，並且伴隨著腹脹、不適感、消化問題或其他相關症狀，嚴重恐是腸道受腫瘤阻塞的狀況。

正常人的放屁數與放屁量

放屁次數：

正常成年人每天平均放屁的次數約在5到15次之間。然而，每個人的放屁次數可能會有所不同，且會受到飲食中的嗆氣食物、消化系統狀態和其他個體因素的影響。

放屁量：

正常情況下，單次放屁的氣體量通常是很少的，大約在10到200毫升之間。然而，氣體的量會受到個體差異和飲食因素的影響。