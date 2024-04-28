唔痛就冇事？四種生殖器潰瘍最好要識

「你這邊是怎麼了？」女友指著洛華的下體，問：「那算是個潰瘍嗎？」
「喔，真的嗎？」洛華表現出一副不知情的模樣，說：「我現在才注意到。嗯，可能是我前幾天不小心撞到受傷的吧，沒事沒事，現在一點都不會痛。」
「你有背著我做什麼事情嗎？」女友繼續追問：「這看起來就像是性病。」
「哪有，冤枉啊！」洛華連忙說：「我就說不會痛了，你看這裡也乾乾淨淨，沒有流膿流湯，這哪會是性病啊！」
乾淨的潰瘍，就不是性病引起的嗎？我們今天就來看看各種生殖器潰瘍的表現。
感染性生殖器潰瘍
生殖器潰瘍或許比我們想像中的還要常見，泛指位在陰莖、陰道、與會陰處的潰瘍。而且並不是這個潰瘍不會痛，或看起來還算乾淨，沒有化膿，就屬於正常。引發生殖器潰瘍的原因有很多種，包括癌症、外傷、藥物、自體免疫疾病、和性傳染病的感染。我們今天主要討論的是經由性病傳染後出現的生殖器潰瘍。
- 陰部疱疹
陰部疱疹(Genital herpes)可能是最常見的生殖器潰瘍原因。最經典的樣貌是群聚型的小水泡。首次感染生殖器單純皰疹（Herpes simplex virus）約一兩個星期之後，患者會出現局部和全身症狀。局部症狀代表著生殖器群聚型、會痛會癢的水泡與潰瘍，水泡的範圍會繼續擴散變大，同時雙側淋巴結會腫大且疼痛。全身症狀則包含了前三到四天的發燒、頭痛、肌肉痠痛與疲憊。大約過了兩三個星期之後，生殖器的水泡與潰瘍會開始結痂，逐漸愈合。
患者可能會反覆感染生殖器單純皰疹，若再度出現生殖器潰瘍與水泡，通常範圍會小一點，痛會少一點，天數少一點。
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梅毒
在不安全的性行為9天到90天（平均約三星期）內，若有感染梅毒(Syphilis)，可能會在生殖器出現無痛、單一的潰瘍。雖然部分患者會出現出現具痛感且多發性的潰瘍，但通常「單一、無痛」的生殖器潰瘍是最第一期梅毒的經典徵兆，另外的特點是摸起來會有點硬，有人說像是皮下藏了顆鈕扣那種感覺，因此這樣的潰瘍被稱為「硬性下疳」。男性出現在陰莖，女性出現在陰道或會陰部。這時患者潰瘍的滲出物具有大量的梅毒螺旋體(T. pallidum)病菌，會繼續傳染梅毒給他人，雙側的腹股溝淋巴節會腫大，但通常也不會痛。
沒有治療的話，通常第一期梅毒造成的生殖器潰瘍也會在幾個星期後自行愈合，甚至不會留下疤痕。但這時梅毒螺旋體仍會在患者體內作亂。在感染後六星期至六個月內，進入第二期梅毒，因為這時梅毒螺旋體進到血液循環裡，患者會發燒、無力、關節疼痛，也可能繼續出現生殖器潰瘍。若再不接受診斷治療，會進入第三期神經性梅毒。
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軟下疳
軟下疳(Chancroid)是由杜克雷嗜血桿菌(H. ducreyi)傳染的性病，在性行為暴露感染後的數小時至數天內就會出現紅色丘疹貌，接下來一兩天內，紅色丘疹會裂開形成很痛的潰瘍。這樣的潰瘍通常是非硬結的，摸起來並不硬，因此被稱為軟性下疳。潰瘍可以是單一個，也可能是多個，其潰瘍底下邊緣有點微微的高低起伏，並不規則，且基底易碎發紅，常覆蓋有化膿性的滲出物。除了潰瘍很痛之外，單側或雙側的腹股溝淋巴結也會腫的很大，還很痛，甚至淋巴結也會化膿形成潰瘍。
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腹股溝肉芽腫
腹股溝肉芽腫（Granuloma inguinale，或稱donovanosis）是由肉芽腫克雷伯氏菌（Klebsiella granulomatis）造成的生殖器潰瘍。原本在印度、南亞、南非、南美等處最為盛行，但隨著疾病全球化和人口流動，也開始會在其他區域出現。患者染病初期並不會有生殖器的疼痛，但若沒有適時治療，其潰瘍會愈來愈明顯，形成肉芽腫。病灶處看起來非常鮮紅，且會出血，變得開放並「見肉」，其潰瘍不會結痂，通常感染面積是愈來愈大，潰瘍逐步失控。
面對生殖器潰瘍
在這篇簡介裡，我們描述了四種不同感染性生殖器潰瘍的樣貌與病程，其主旨並不是要大家自我診斷，而是希望大家能夠知道，並不是一個潰瘍不痛，或看起來乾乾淨淨，就不是感染造成的。疾病有很多不同的樣貌，若有疑慮，最好是就診並即時接受診斷與治療，才不會延誤治療的好時機，或繼續傳染給他人。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：不痛就沒事嗎？這四種生殖器潰瘍，最好要認識】