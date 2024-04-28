唔痛就冇事？四種生殖器潰瘍最好要識

「你這邊是怎麼了？」女友指著洛華的下體，問：「那算是個潰瘍嗎？」

「喔，真的嗎？」洛華表現出一副不知情的模樣，說：「我現在才注意到。嗯，可能是我前幾天不小心撞到受傷的吧，沒事沒事，現在一點都不會痛。」

「你有背著我做什麼事情嗎？」女友繼續追問：「這看起來就像是性病。」

「哪有，冤枉啊！」洛華連忙說：「我就說不會痛了，你看這裡也乾乾淨淨，沒有流膿流湯，這哪會是性病啊！」

乾淨的潰瘍，就不是性病引起的嗎？我們今天就來看看各種生殖器潰瘍的表現。

感染性生殖器潰瘍

生殖器潰瘍或許比我們想像中的還要常見，泛指位在陰莖、陰道、與會陰處的潰瘍。而且並不是這個潰瘍不會痛，或看起來還算乾淨，沒有化膿，就屬於正常。引發生殖器潰瘍的原因有很多種，包括癌症、外傷、藥物、自體免疫疾病、和性傳染病的感染。我們今天主要討論的是經由性病傳染後出現的生殖器潰瘍。

陰部疱疹

陰部疱疹(Genital herpes)可能是最常見的生殖器潰瘍原因。最經典的樣貌是群聚型的小水泡。首次感染生殖器單純皰疹（Herpes simplex virus）約一兩個星期之後，患者會出現局部和全身症狀。局部症狀代表著生殖器群聚型、會痛會癢的水泡與潰瘍，水泡的範圍會繼續擴散變大，同時雙側淋巴結會腫大且疼痛。全身症狀則包含了前三到四天的發燒、頭痛、肌肉痠痛與疲憊。大約過了兩三個星期之後，生殖器的水泡與潰瘍會開始結痂，逐漸愈合。

患者可能會反覆感染生殖器單純皰疹，若再度出現生殖器潰瘍與水泡，通常範圍會小一點，痛會少一點，天數少一點。