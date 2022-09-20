唔食嘢先定心理因素先？厭食症成因複雜

一般厭食症患者會極怕變肥，對體形和體重過度關注，而出現病態的控制飲食行為，除了吃喝極少外，有時也會出現暴食行為，但之後會扣喉、食瀉藥或瘋狂運動減低「罪惡感」。除了家族病史會增加患病機率外，家庭教育及成長環境、瘦等於美的社會風氣、完美主義、抑鬱焦慮的性格都屬風險因素。有日本教授亦提出，外在的壓力如升學考試、環境變遷、欺凌、失敗和挫折都可能會誘發病症。但到底是心理因素先出現，還是飲食行為先改變，就因人而異。

息影三級片女星鄭艷麗剛剛第二次因為厭食症而入院，甚至要到深切治療部插喉接受治療。到底厭食症成因是甚麼？厭食患者會出現甚麼先兆？有藥物可以幫助患者嗎？下文就逐一解答。

有說因為芭蕾舞蹈員需要節制飲食維持體態，因而有更高的厭食症發病率。

厭食症的先兆和症狀

部分厭食症患者或出現以下先兆，身邊人可留意及早發覺：

開始不與家人一起用餐；

突然開始揀飲擇食；

進食量小之外，又突然劇烈運動；

體重急跌；

專注力不足，經常疲倦。

至於美國飲食障礙基金會對厭食症的定義，攝取熱量低於需求，並考慮到年齡、性別、生長軌跡等之下，引致體重顯著下降；而即使體重過輕，仍恐懼於變肥；對體重或體影的感覺受到干擾，而自我評價上亦受體重和體形嚴重影響，同時不承認體重太低的嚴重性。

而患者會出現多方面症狀，生理上會拒絕進食、暴食、嘔吐、反胃、腹脹、便秘、月經周期異常、疲倦、暈眩、喘氣、抑鬱，嚴重甚至會畏寒、體溫低、貧血、心律不整。行為上或會穿很多衣服保暖，或掩蓋體重減輕；否認飢餓；飲食有特定「儀式」；減少主動參與社交等。