唔食早餐／揀低脂食品恐體重上升！醫生揭10大「食得少都變肥」習慣

明明都已經注意飲食，但體重卻不降反升？有醫生指出，其實生活中有很多陷阱會令人慢慢變肥，例如不吃早餐和只選擇低脂食品的習慣，都有間接使體重上升，無法變瘦。醫生指出，有10大元兇，會令人即使吃得不多情況下也會致肥。

10大「食得少都變肥」習慣 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，肥胖不一定是嘴巴的問題，許多人會發現明明三餐正常、沒有吃宵夜，但體重卻上升。黃醫生解釋，致肥的原因不是吃得太多，而是因為不少生活習慣都會知不覺間，令體重增加。以下是一些常見的生活陷阱，讓你了解體重上升的原因： 1. 不吃早餐=代謝休眠 跳過早餐會讓身體進入「節能模式」，代謝下降，結果中午容易餓爆，導致暴飲暴食。

不吃早餐與較高 BMI、體脂或肥胖風險常見關聯；晚吃午餐／晚餐也與較高 BMI 相關

有研究指出，常吃早餐人士體脂較低。另一研究指，「不吃早餐＋晚吃午／晚餐」的組合的肥胖機率更高。 2. 久坐不動的工作模式 坐超過90分鐘會影響脂肪分解的酵素活性，每天多站1小時能燃燒約35000卡

長時間坐著切成「短暫起身走動」的小段，能明顯降低餐後血糖與胰島素反應。

建議每20–30分鐘起身走動2–3 分鐘。 3. 無糖飲料陷阱 雖然無糖，但人工甜味劑會增加食慾，導致脂肪囤積。

含糖與人工甜味飲料均與肥胖／代謝風險升高相關 4. 熬夜滑手機 睡眠不足會提高飢餓荷爾蒙，降低飽足感，使你愈晚愈想吃。

就算只是1至2晚睡不夠，也可見內分泌與食量的短期變化。 5. 低脂食物迷思 低脂食品通常含有高糖、高澱粉，並不一定更健康，可能會導致增重。

根據美國資料庫，同款食品「低脂／無脂」版本，平均含糖量通常更高。

長期高糖攝取與多種心代謝不良結局相關。 6. 情緒性飲食 在壓力下吃甜食，可能短暫得到快樂，但脂肪卻會留好幾個月。

壓力、抑鬱或焦慮等負向情緒，與「情緒性吃東西」量表分數及體重問題有關。 7. 晚上吃太「健康」 堅果和果汁看似健康，但不自覺吃多了也會造成熱量過剩。

每100公克堅果＝約600卡。

健康食物如堅果、果汁、乳酪的能量密度、與你不知不覺吃的份量，決定了體重的走向。

