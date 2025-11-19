唔食早餐／揀低脂食品恐體重上升！醫生揭10大「食得少都變肥」習慣

明明都已經注意飲食，但體重卻不降反升？有醫生指出，其實生活中有很多陷阱會令人慢慢變肥，例如不吃早餐和只選擇低脂食品的習慣，都有間接使體重上升，無法變瘦。醫生指出，有10大元兇，會令人即使吃得不多情況下也會致肥。
10大「食得少都變肥」習慣
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，肥胖不一定是嘴巴的問題，許多人會發現明明三餐正常、沒有吃宵夜，但體重卻上升。黃醫生解釋，致肥的原因不是吃得太多，而是因為不少生活習慣都會知不覺間，令體重增加。以下是一些常見的生活陷阱，讓你了解體重上升的原因：
1. 不吃早餐=代謝休眠
- 跳過早餐會讓身體進入「節能模式」，代謝下降，結果中午容易餓爆，導致暴飲暴食。
- 不吃早餐與較高 BMI、體脂或肥胖風險常見關聯；晚吃午餐／晚餐也與較高 BMI 相關
- 有研究指出，常吃早餐人士體脂較低。另一研究指，「不吃早餐＋晚吃午／晚餐」的組合的肥胖機率更高。
2. 久坐不動的工作模式
- 坐超過90分鐘會影響脂肪分解的酵素活性，每天多站1小時能燃燒約35000卡
- 長時間坐著切成「短暫起身走動」的小段，能明顯降低餐後血糖與胰島素反應。
- 建議每20–30分鐘起身走動2–3 分鐘。
3. 無糖飲料陷阱
- 雖然無糖，但人工甜味劑會增加食慾，導致脂肪囤積。
- 含糖與人工甜味飲料均與肥胖／代謝風險升高相關
4. 熬夜滑手機
- 睡眠不足會提高飢餓荷爾蒙，降低飽足感，使你愈晚愈想吃。
- 就算只是1至2晚睡不夠，也可見內分泌與食量的短期變化。
5. 低脂食物迷思
- 低脂食品通常含有高糖、高澱粉，並不一定更健康，可能會導致增重。
- 根據美國資料庫，同款食品「低脂／無脂」版本，平均含糖量通常更高。
- 長期高糖攝取與多種心代謝不良結局相關。
6. 情緒性飲食
- 在壓力下吃甜食，可能短暫得到快樂，但脂肪卻會留好幾個月。
- 壓力、抑鬱或焦慮等負向情緒，與「情緒性吃東西」量表分數及體重問題有關。
7. 晚上吃太「健康」
- 堅果和果汁看似健康，但不自覺吃多了也會造成熱量過剩。
- 每100公克堅果＝約600卡。
- 健康食物如堅果、果汁、乳酪的能量密度、與你不知不覺吃的份量，決定了體重的走向。
8. 太少喝水
- 身體脫水時常會誤判為饑餓，多喝水有助於降低進食量。
- 每天少喝500ml水，就可能少燃燒200卡。
- 以水取代含糖飲料或果汁，與較低的長期體重增加相關。
- 小型短期研究顯示喝500ml 水可暫時性提高能量消耗。
9. 週末報復性放縱
- 假期的過量進食會影響整周的減重成效。
- 研究顯示，週末暴食是導致減重停滯的主因之一。
10. 小酒不怡情
- 酒精熱量高，代謝會先分解酒精，造成脂肪儲存。
- 酒精每1公克有7卡熱量，比糖還高。
- 每週飲酒3次以上者，腹部脂肪比例顯著升高。
黃醫生指，胖不是一夜之間的結果，而是每天的小習慣的累積。改掉這些陷阱，讓你更接近理想體重，每天的小選擇能在幾周後讓你看到鏡子裡更輕盈的自己。