唱不上高音竟是早期喉癌作祟 放射治療讓歌王再展歌喉

56歲的高先生是一位夜班保全，工作日夜顛倒，晚上值夜班會吸煙保持精神，白天下班睡不著則習慣喝酒助眠。高先生喜歡唱卡啦OK，在朋友之間是歌王等級，最近幾個月發現高音的部分唱不上去，還以為只是感冒，吃了幾個禮拜的藥情況卻仍未改善，因此赴耳鼻喉科求助，經一系列檢查後，竟確診為早期喉癌。

喉癌好發於中高齡男性 放射治療助保留聲帶結構 高先生前來就醫後，經過內視鏡檢查發現聲帶有腫瘤，病理報告顯示為喉癌。醫生進一步安排喉鏡、CT、MRI、超聲波及全身正電子掃描等一系列檢查，證實為早期喉癌。 林新醫院放射腫瘤科林敬薇醫生表示，早期喉癌治療有兩種方式，即外科手術治療和放射治療，其中外科手術治療可能改變患者聲帶結構，影響聲音品質。高先生擔心自己因為手術造成音質改變、唱不上高音，以後不能再唱歌，甚至可能無法保留說話功能，與醫生討論後決定轉到放射腫瘤科接受放射治療，療程需7周，每次治療時間約需15分鐘。

癌症期別影響放射治療副作用 確保營養充足很重要 放射治療的副作用與癌症期別息息相關，高先生屬於第一期，副作用是喉嚨痛、沙啞，症狀較輕微。越晚期的癌症治療範圍就愈大，副作用也愈明顯，會出現吞嚥痛影響進食、體重減輕等症狀。副作用大多從治療第三周開始出現，治療結束2至4周恢復正常。醫生也提醒，放射治療時期要確保營養充足，特別是蛋白質可幫助黏膜修復、減輕副作用，建議多多攝取。 高先生經過7周的療程，同時開始戒煙，內窺鏡檢查已看不見聲帶上的腫瘤，電腦斷層影像檢查也顯示腫瘤已經消失。治療結束後3個月，高先生的聲音恢復，成功重拾愛好、再度高歌。

煙酒增加喉癌風險 咽喉異常持續兩周需警惕 喉癌最常見於吸煙、喝酒的族群，也與慢性刺激，如聲帶過度使用有關。香煙的刺激以及其中所含的焦油與致癌物質，會導致喉部組織發生變化，因此吸煙被視為喉癌的重要誘發因素。而飲酒則會加劇吸煙對喉部的影響，同時有吸煙及喝酒習慣，會增加患上喉癌的機率。 林敬薇醫生提醒，長期暴露於這些風險因素的人，如果出現聲音沙啞、喉嚨異物感、吞嚥困難和咽喉疼痛等症狀，且持續超過兩周，切勿以為是感冒或聲帶結節受傷，應盡速至耳鼻喉科接受檢查，及早發現並進行治療，就能提高聲帶功能保留的機會。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】