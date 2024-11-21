唱好精神 與抑鬱症同行 音樂發放正能量 走出情緒困局

當內心積壓負面情緒，我們很多時會選擇「收收埋埋」，不願與他人傾訴。其實只要踏前一步，景色可能會變得不一樣。「香港精神健康動力基金會」早前舉辦了《唱好精神音樂會》，期望透過音樂為情緒病患者打氣，喚起市民對精神健康的關注。 「香港精神健康動力基金會」舉辦之《唱好精神音樂會》早前圓滿結束，擔任表演嘉賓的歌手應智越（細貓）演唱了《努力的孩子》及《小撇步》等歌曲，並且分享了他的心路歷程。「香港精神健康動力基金會」主席兼精神科專科傅子健醫生希望藉著音樂與分享，宣揚精神健康的正面訊息︰「好心情及正能量是可以傳染的！」

與人傾訴 抒發負面情緒 細貓在音樂會中提到，曾經因私人事情而變得消極悲觀，更出現了抑鬱症的症狀︰「很多事情累積起來而感到不開心，自己又沒有與他人傾訴，跟家人亦是報喜不報憂，自己鬱住鬱住。幸好當時有朋友願意聆聽我的說話，使我能勇敢面對。」 對於細貓的故事，「香港精神健康動力基金會」副主席兼精神科專科曹國柱醫生也認同，朋友的角色相當重要，與朋友傾訴能夠讓受到情緒困擾的人抒發情緒。他寄語患者不妨以聽音樂、看電影或做運動等形式疏理情緒，有助培養正面的情緒。 事實上，香港的情緒健康問題比我們想像中普遍。根據一項本地調查，年齡介乎16歲至75歲的成人當中，精神病的患病率為13.3%，當中最常見為混合焦慮抑鬱症（6.9%），其次是廣泛性焦慮症（4.2%）及抑鬱症（2.9%）。

及早診治 重回生活正軌 該會成員精神科專科李靖國醫生對此表示，不同人出現焦慮或抑鬱情緒的成因不同，「有人可能努力去做一件事，但結果不如預期，而產生負面情緒及思維。然而，只要積極面對，必要時尋求他人協助，大家都可以走出困境。」同為該會成員精神科專科鄭柏榮醫生亦鼓勵患者多與他人傾訴，即使看似是一個微不足道的方法，都可以換來很大的改變。 針對情緒問題如抑鬱症，最重要是及早診斷與治療。醫學界普遍建議患者透過藥物及非藥物治療，雙管齊下去控制病情。不過，部份患者可能服用過不同的抗抑鬱藥物，病情都未見好轉。此時可因應其身體狀況及實際病情，醫患商討後可考慮加入新一代抗精神病藥物作為加強治療。它能針對多巴胺及血清素受體等發揮作用，在保持原有抗抑鬱藥物效果的基礎上，進一步提升治療成效、改善情緒，讓患者重拾正常生活。 以上資訊由香港精神健康動力基金會提供