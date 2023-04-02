善學慈善基金全力支持 世界自閉症關愛日(World Autism Awareness Day) 16週年紀念日

自閉症又稱孤獨症，是一種並不罕見的精神科疾病，給家庭帶來沈重的承擔。自閉症目前仍未能確實病因及根治。如能及早發現並開始治療訓練，仍然有極大改善病情的空間。聯合國將每年4月2日確定為「世界自閉症關愛日」。 今年是「世界自閉症關愛日」的16週年，希望讓更多人了解自閉症，提升社會對自閉症兒童的關心和關注，為自閉症兒童融入社會提供良好的環境。

今年善學慈善基金（善學）再次響應十六週年世界自閉症關愛日，希望藉由善學的影響力，用愛與關懷增進大眾對自閉症患者的了解與認識，共同建構美好的社會。

專為有特殊教育需要的學童（ SEN ）而成立的「善學晨曦行動」

一個由善學慈善基金成立及資助的計劃，主要為全港 6 - 12 歲有特殊教育需要的學童（SEN）及其家長提供支援服務。我們主動接觸學校和社區，協助學校特殊教育需要小組及早識別懷疑個案，並為他們提供專業的精神科專科評估和跟進治療。除了為學童和家長提供最及時和適切的評估、治療和輔導之外，亦定期舉辦工作坊及興趣班，為有需要人士提供全面的支援服務。首間善學晨曦曾學權兒童發展中心已於2022年正式投入服務，至今已協助超過300個SEN家庭的兒童，提供全免費治療。