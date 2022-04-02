善用家中資源 利用椅子做運動(二)

利用椅子，在家也可以有很多訓練可以做到。不少自身重量訓練本身已能夠給肌肉一定的刺激，不過對於訓練新手或老手，則可能覺得難度太高或太低。這時椅子就可以作為調整，變成進階或退階動作，配合自己的能力而訓練。

針對臀部肌肉

今日介紹的兩個動作，主要針對臀部肌肉，讓留家抗疫坐得太多的你，減少腰背痛的風險。肩橋本身在平地上做，除了可換成單腳提升難度，也能夠將腳放於椅子上，變換起始的角度，為肌肉帶來不一樣的刺激。平板支撐加抬腿，配合椅子的使用，讓動作適合所有人去做。

椅子肩橋

在椅子的前方躺平身體，兩腳約肩闊，腳跟放於椅子上 ，膝關節約為90度屈曲。 臀部及大腿後方肌肉發力，將臀部撐起，至大腿和身體成一線，再慢慢放下臀部回復起始動作。 抬起臀部時呼氣，緩緩放下時吸氣。做8至12次，做3組。

註：要加強訓練，可轉單腳做。腳跟離身體較遠或較近，將會用較多大腿或臀部肌肉。