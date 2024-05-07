喉嚨整天卡住！中年婦「支氣管擴張症」塞滿痰 這樣做改善症狀

58歲簡阿姨從不吸煙，前幾個月卻突然久咳不停，痰液濃稠偏黃且帶有血絲，吃藥後雖稍有改善，幾周後又變本加厲，近日還合併發燒，食慾也連帶受影響，求醫檢查後發現左肺下方的支氣管變得粗大，裡面全被痰塞滿，確診是支氣管擴張症惹禍！

「支氣管擴張症」久咳不愈 永久不可逆性痰液堆積 亞洲大學胸腔內科主治醫生謝逸安表示，慢性咳嗽原因很多，常見包括急性感染如黴漿菌、慢性呼吸道疾病如哮喘、肺阻塞，或是肺部以外器官如鼻涕倒流、胃酸倒流等，甚至一些非感染性的全身性發炎疾病都是可能引起久咳不愈，例如「支氣管擴張症」就是其中之一。 謝逸安指出，支氣管擴張症的中文翻譯過於簡化，往往會讓病人聽到的當下摸不著頭緒，簡單來說，支氣管擴張症主要是肺部支氣管壁因為先天(基因)或後天的原因導致結構破壞，小支氣管失去彈性彎曲及擴張，形成永久不可逆性的擴張，導致痰液容易堆積，而支氣管壁上負責執行痰液清潔的纖毛，也因反覆發炎遭到破壞而雪上加霜。

非藥物的痰液清除 搭配化痰藥劑、吸入性支氣管擴張劑 謝逸安表示，這類病人最常見的症狀就是咳嗽不止，不僅早晨會咳出又髒又濃的黃痰，甚至還有血痰、呼吸困難及胸痛等併發症，呼吸道感染頻率也會隨之增加，若是長期未治療，還會導致食慾減退及容易疲倦，增加呼吸衰竭的風險。 支氣管擴張症就是一種慢性病，目前尚未有可恢復已破壞支氣管健康的治療方式，但若能適當的清除痰液，就能有效地避免支氣管擴張症持續惡化，目前治療重點會以非藥物的痰液清除方法為主，藉由適當的姿勢引流、拍背、學習呼吸控制及氣道清除技術，再搭配化痰藥及排痰劑、吸入性支氣管擴張劑，多半能改善症狀。