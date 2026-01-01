喉嚨有痰咳不出 堆積恐致呼吸困難 醫生教4招預防

痰液堆積可能會致命？有醫生指出，若喉嚨有痰液卻一直咳不出，可能會令痰液堆積，引發呼吸道感染，嚴重甚至造成呼吸困難。醫生指出，有4大方法有助預防痰液堆積，清痰保護呼吸道。
喉嚨有痰咳不出 堆積恐致呼吸困難
耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，痰液其實是呼吸道的「垃圾堆」，雖然在正常情況下應會自動排出，不過，若過度堆積，有可能導致呼吸道阻塞、引發感染，甚至造成呼吸困難，對老年人、長期臥床者及慢性肺病患者尤其危險。胡醫生指出，預防痰液堆積有4大關鍵方法：
1. 保持充足的水分攝取
- 水是稀釋痰液的最佳方法，每天至少喝2000-2500cc的水，以保持痰液的稀薄狀態，更容易咳出。
- 當身體水分充足時，痰液不會過黏，纖毛的運動也能更有效地將痰液推送上來。
- 建議選用溫開水，避免冰冷飲料以免刺激呼吸道。
- 對於老年人或吞嚥困難的患者，可以選擇少量多次進行飲水，預防嗆咳。
2. 採用正確的姿勢及呼吸訓練
- 良好的姿勢能促進痰液的順利排出。避免長時間平躺，建議將床頭抬高30-45度，利用重力促進痰液流動。
- 若是照顧臥床患者，應定期協助其翻身拍背，每2-3小時一次，用空掌輕輕拍打背部，幫助痰液鬆動以便排出。
3. 避免刺激物與過敏原
- 刺激物可能導致呼吸道分泌過多的黏液，形成惡性循環。戒煙是首要任務，香煙中的有害物質會損害纖毛功能，增加痰液的生成。
- 應避免二手煙、油煙、香水及空氣污染等刺激源。
- 如果有過敏體質，則應遠離過敏原(如塵蟎、花粉、寵物毛髮)，以減少過敏性鼻炎導致的鼻涕倒流及痰液增加。
- 此外，冷空氣也是一種刺激源，建議冬季外出時佩戴口罩，避免直接刺激呼吸道。
4. 適度運動
- 規律運動有助於提升肺功能並促進痰液的排出。建議每日至少進行30分鐘的中等強度運動，如快步行走、慢跑或游泳，這些活動能有效訓練呼吸肌肉並增強肺活量。
- 進行腹式呼吸練習：吸氣時腹部向外鼓起，吐氣時腹部凹入，有助於清除肺部深層的痰液。
4症狀須求醫！
胡醫生提醒，痰液堆積很常見，只要透過正確的預防措施，大部分問題都能避免。不過，若出現以下情況，就應立即就醫：
- 痰液顏色變化(如黃綠色或帶血)
- 發燒
- 呼吸困難
- 胸痛
對於慢性阻塞性肺病及支氣管擴張症患者，更應重視日常痰液管理，並定期回診追蹤。