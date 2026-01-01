喉嚨有痰咳不出 堆積恐致呼吸困難 醫生教4招預防

喉嚨有痰咳不出 堆積恐致呼吸困難

耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，痰液其實是呼吸道的「垃圾堆」，雖然在正常情況下應會自動排出，不過，若過度堆積，有可能導致呼吸道阻塞、引發感染，甚至造成呼吸困難，對老年人、長期臥床者及慢性肺病患者尤其危險。胡醫生指出，預防痰液堆積有4大關鍵方法：

1. 保持充足的水分攝取

水是稀釋痰液的最佳方法，每天至少喝2000-2500cc的水，以保持痰液的稀薄狀態，更容易咳出。

當身體水分充足時，痰液不會過黏，纖毛的運動也能更有效地將痰液推送上來。

建議選用溫開水，避免冰冷飲料以免刺激呼吸道。

對於老年人或吞嚥困難的患者，可以選擇少量多次進行飲水，預防嗆咳。

2. 採用正確的姿勢及呼吸訓練

良好的姿勢能促進痰液的順利排出。避免長時間平躺，建議將床頭抬高30-45度，利用重力促進痰液流動。

若是照顧臥床患者，應定期協助其翻身拍背，每2-3小時一次，用空掌輕輕拍打背部，幫助痰液鬆動以便排出。

3. 避免刺激物與過敏原

刺激物可能導致呼吸道分泌過多的黏液，形成惡性循環。戒煙是首要任務，香煙中的有害物質會損害纖毛功能，增加痰液的生成。

應避免二手煙、油煙、香水及空氣污染等刺激源。

如果有過敏體質，則應遠離過敏原(如塵蟎、花粉、寵物毛髮)，以減少過敏性鼻炎導致的鼻涕倒流及痰液增加。

此外，冷空氣也是一種刺激源，建議冬季外出時佩戴口罩，避免直接刺激呼吸道。

4. 適度運動