喉嚨異物感有點痛 慢性咽喉炎保養喝羅漢果茶

最近許多人常覺得喉嚨卡卡，感覺好像有異物卡在咽喉處，吞嚥有點怪怪的，又很像喝到甜飲後的反應，一口濃痰卡住，去求診才發現是慢性咽喉炎。中醫師王翊錞表示，造成咽喉炎的原因很多，但還是要就醫排除一些疾病，不能鬆懈，建議可以用一些茶飲長期保養，想要短期內改善較難。

換季影響黏膜系統 咽乾、喉嚨痛、眼癢、鼻過敏 近日天氣轉變，對黏膜系統特別有影響，最明顯的就是咽乾、喉嚨痛，另一個是眼睛癢、鼻過敏。王翊錞醫師說明，咽喉炎主要症狀為喉嚨乾、喉嚨不舒服，如喉嚨痛、喉嚨乾、異物感、常想清喉嚨、說話吃力、聲音沙啞；另外焦慮或抑鬱症患者有時也有長期的喉部腫痛。

不適主因 嘶吼、空氣污染、煙酒、刺激食物 這些症狀多由於嘶吼、空氣污染、吸煙、喝酒、刺激的食物等引起；王翊錞醫師提醒，有一個要特別注意是半夜咳嗽，除了哮喘外，還有可能用口呼吸，多因患鼻炎、鼻竇炎、鼻息肉或鼻中隔彎曲，讓未經過濾、未加溫的空氣直接經過咽喉，造成喉嚨不適。