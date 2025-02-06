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健康
2025-02-06 15:30:00

喉嚨痛發燒可以吃甚麼？6類飲食增免疫力KO流感

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生病只可以吃清淡食物，其餘都不能吃？有營養師指出，其實飲食有助增強自身的免疫力，加速康復時間。她指出，如果出現喉嚨痛或發燒的症狀時應該要吃甚麼對抗病毒，並指出流感時，可以選擇6類食增強免疫力，對抗流感。

飲食助增免疫力 加速康復

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，隨著流感高峰期的來臨，許多人都在尋找有效的預防與緩解方法。而其實飲食不僅影響免疫力，更可能影響流感的恢復速度。

喉嚨痛4類飲食

她指，當感染流感時，選擇適當的食物能幫助身體對抗病毒，加快康復步伐。若出現喉嚨痛症狀，應該要選擇冰涼、滑順且易於吞嚥的食物，以減少刺激感：

  • 冰凍乳酪
  • 啫喱、布甸
  • 雪條
  • 冰鎮豆漿或牛奶

不過，她提醒若喉嚨不痛但伴隨咳嗽，建議選擇溫熱的湯品，例如雞湯或蔬菜湯，有助紓緩氣道並補充水分。

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吃冰凍乳酪有助減少喉嚨刺激感，改善喉嚨痛症狀。

吃冰凍乳酪有助減少喉嚨刺激感，改善喉嚨痛症狀。

發燒4類飲食

至於發燒時該怎麼吃？李婉萍表示，發燒會導致身體水分流失，補充足夠的水分至關重要：

  • 溫水
  • 低糖電解質飲品
  • 溫熱雞湯
  • 無糖椰子水
發燒會導致身體水分流失，補充足夠的水分至關重要。

發燒會導致身體水分流失，補充足夠的水分至關重要。

流感忌吃4類食物

雖然有食物可以愈吃愈好，不過，也有些食物應該避免。李婉萍指，若有喉嚨痛、發燒和頭痛的流感症狀，即是表明身體處於發炎狀態，建議避免助長發炎的食物，以免延長恢復時間：

  • 花生、堅果
  • 麻油、薑湯
  • 燒烤、油炸食品
  • 辛辣食物
流感時吃花生會助長發炎，延長康復時間。

流感時吃花生會助長發炎，延長康復時間。

預防流感6類食物

在流感季節，營養師李婉萍推介，進食以下養素對提升免疫力尤為重要：

1. 蛋白質：增強免疫力

  • 食物來源：魚、雞肉、瘦牛肉、豆腐、毛豆、黃豆製品、蛋類、乳製品

2. 維他命C：強化免疫防禦

  • 食物來源：橙、西柚、檸檬、奇異果、士多啤梨、紅甜椒、綠葉蔬菜

3. 維他命D：降低感染風險

  • 食物來源：三文魚、鯖魚、雞蛋、木耳、冬菇

4. 鋅與硒：提升免疫細胞功能

  • 鋅：生蠔、牛肉、南瓜籽、腰果
  •  硒：巴西堅果、全穀類、魚類

5. 維他命A：維持黏膜健康

  • 食物來源：紅蘿蔔、南瓜、深綠色葉菜(如菠菜、羽衣甘藍)、動物肝臟、蛋黃

6. 益生菌與益生元：增強腸道免疫

  •   益生菌：乳酪、發酵乳、泡菜、味噌
  •   益生元：燕麥、香蕉、洋葱
吃三文魚有助降低感染流感風險。

吃三文魚有助降低感染流感風險。

李婉萍表示，流感季節到來，除了要接種疫苗、勤洗手及戴口罩，正確的飲食選擇更是關鍵。她提醒，要避開發炎性食物，補充關鍵營養素，讓身體擁有更強的抵抗力，遠離流感的侵襲。

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