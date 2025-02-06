喉嚨痛發燒可以吃甚麼？6類飲食增免疫力KO流感

生病只可以吃清淡食物，其餘都不能吃？有營養師指出，其實飲食有助增強自身的免疫力，加速康復時間。她指出，如果出現喉嚨痛或發燒的症狀時應該要吃甚麼對抗病毒，並指出流感時，可以選擇6類食增強免疫力，對抗流感。

飲食助增免疫力 加速康復

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，隨著流感高峰期的來臨，許多人都在尋找有效的預防與緩解方法。而其實飲食不僅影響免疫力，更可能影響流感的恢復速度。

喉嚨痛4類飲食

她指，當感染流感時，選擇適當的食物能幫助身體對抗病毒，加快康復步伐。若出現喉嚨痛症狀，應該要選擇冰涼、滑順且易於吞嚥的食物，以減少刺激感：

冰凍乳酪

啫喱、布甸

雪條

冰鎮豆漿或牛奶

不過，她提醒若喉嚨不痛但伴隨咳嗽，建議選擇溫熱的湯品，例如雞湯或蔬菜湯，有助紓緩氣道並補充水分。